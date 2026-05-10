Battu 2-1 par Toulouse, l’OL a plus que perdu trois points en Haute-Garonne. Les joueurs de Paulo Fonseca ont laissé la troisième place à Lille et ont vu Rennes se relancer dans la course à la Ligue des champions.

Pour vendre leur produit, la LFP et Ligue 1+ n’auraient certainement pas pu rêver mieux. Si la course au titre a rendu officieusement son verdict, celles pour la Ligue des champions et pour le maintien restent pleines de suspense. L’OL le savait déjà un peu avant son déplacement à Toulouse, mais il aurait sûrement aimé être dans une toute autre position avant de recevoir Lens dimanche prochain pour la dernière journée du championnat. Encore fallait-il montrer plus que ce qui a été proposé au Stadium ce dimanche soir…

De la Ligue des champions à la Ligue Europa en une semaine ?

En s’inclinant 2-1 contre le Téfécé, les coéquipiers de Corentin Tolisso n’ont pas seulement laissé trois points en cours de route. Ils ont surtout fait les affaires de leurs poursuivants que sont Lille et Rennes. Ayant gagné à Monaco, le LOSC fait la bonne opération en remontant sur la troisième marche du podium, directement qualificative pour la Ligue des champions. L’OL retombe à la quatrième place, avec désormais un point de retard sur les Dogues. Mais s’il faut regarder devant, il faut aussi regarder derrière. En s’imposant 2-1 contre le Paris FC, Rennes revient à une longueur des Lyonnais et peut donc toujours croire à la Ligue des champions. Tandis que pour l’OL la Ligue Europa est toujours bien dans le rétroviseur…