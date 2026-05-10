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Jean-Michel Aulas avec les joueuses de l'OL féminin lors de la Coupe de France 2023
Jean-Michel Aulas avec les joueuses de l’OL féminin lors de la Coupe de France 2023

Coupe de France : OL Lyonnes et le PSG, des habitués de la finale

  • par Tristan Le Pezennec
  • 1 Commentaire

    • Ce dimanche (15h30), à Valenciennes, Lyonnaises et Parisiennes vont s’affronter en finale de la Coupe de France. Une affiche devenue un Classique.

    OL Lyonnes est encore en course pour tout rafler. La formation entraînée par Jonatan Giraldez vient de battre Montpellier(3-1) et a écrasé la saison régulière de Première Ligue. Elle retrouvera le FC Nantes en demi-finale, le samedi 16 mai (18h), au Parc OL. Les Lyonnaises sont parvenues à éliminer Arsenal en Ligue des champions (1-2, 3-1) et retrouveront le FC Barcelone en finale, le 23 mai (18h) à Oslo.

    Trois matchs cette saison, trois victoires lyonnaises

    Mais avant cela, place à la finale de la Coupe de France contre le PSG ce dimanche après-midi. Les coéquipières de Selma Bacha ont déjà croisé la route des joueuses de la capitale dans une finale cette saison. Le 14 mars, elles s’étaient imposées sur le plus petit des scores (1-0) grâce à un but de Melchie Dumornay, et avaient remporté la Coupe de la Ligue. En championnat, elles avaient surclassé les Parisiennes à Décines (6-1) avant de gagner au Parc en février (1-0).

    Une affiche récurrente en finale

    En Coupe de France, retrouver ces deux mastodontes en finale n’a rien d’anormal. C’est même devenu une habitude. Depuis 2010, seuls l’ASSE (2011) et le Paris FC (2025) sont parvenus à stopper cette hégémonie partagée. Sur la période, le PSG a remporté quatre fois la compétition, OL Lyonnes, neuf. Les Lyonnaises possèdent, évidemment, le record, avec dix trophées glanés, mais cela fait deux saisons qu'elles n’y arrivent plus. Cela ressemble à une éternité pour un club de cette envergure.

    Depuis 2008, les deux équipes se sont rencontrées à six reprises en finale. Les Lyonnaises se sont imposées cinq fois. En 2008, donc, elles remportent leur première Coupe de France (3-0). Elles ont dû passer, deux fois, par une séance de tirs au but, en 2017 (1-1, 7-6) et en 2020 (0-0, 4-3).

    Cela fait trois ans qu'OL Lyonnes n'a pas remporté la Coupe de France

    En 2018, le PSG s’était imposé pour la seule fois de son histoire en finale face aux Rhodaniennes (1-0). Les joueuses parisiennes avaient alors mis fin à six ans de règne sans partage des coéquipières de Wendie Renard. Le dernier affrontement entre les deux à ce stade de la compétition remonte à la saison 2022-2023. Les Lyonnaises avaient gagné (2-1), grâce à un doublé d’Ada Hegerberg. Il s’agit toujours de la dernière Coupe de France remportée par OL Lyonnes.

    La formation rhodanienne n’a qu’une seule envie : retrouver ce plaisir, dès dimanche.

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    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 10 Mai 26 à 9 h 56

      25 000 places, le stade de la Heinau devrait être plein.

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