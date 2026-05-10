En attendant de penser aux play-offs de Première Ligue et à la finale de la Ligue des champions, OL Lyonnes a un trophée à aller chercher ce dimanche. Ne l'ayant plus gagnée depuis 2023, les Fenottes veulent remettre la main sur la Coupe de France.

Une semaine après la qualification en finale de Ligue des champions, OL Lyonnes joue une finale de Coupe de France. Comment l'aborder ?

Jonatan Giraldez : C'est un match très important pour nous. On a bien travailler pour pour arriver à ce moment précis et avoir l'opportunité de jouer cette finale. Aujourd'hui, la priorité est de gérer nos émotions, mais la motivation est bel et bien là. Je suis très content de l'équipe, de la façon dont elle s'entraîne et dont elle a joué lors des derniers matchs. Je trouve que les récentes performances de l'équipe sont incroyables. Nous devons vraiment montrer un bon niveau pour remporter la victoire. Il y a de la motivation dans l'équipe, surtout après avoir gagné nos derniers matchs et validé notre qualification pour la finale de la Ligue des champions. Nous avons passé une semaine fantastique à l'entraînement, avec beaucoup de sourires et une grande motivation.

Quelle saveur aura ce titre en cas de succès ?

Je n'aime pas trop parler "du titre" en soi, je préfère parler du jeu, de la manière dont nous devons attaquer et défendre. Le titre n'est qu'une conséquence. Si nous faisons les bonnes choses sur la pelouse, il sera beaucoup plus facile de gagner. Pour moi, la priorité est de rester concentrés, d'avoir la bonne préparation mentale et de proposer un contenu de jeu, notamment offensif, qui nous permette de mériter la victoire.

"Ça a toujours été compliqué contre le PSG notamment en Coupe LFFP"

Cette saison, il n'y a pas vraiment une buteuse qui se démarque. Est-ce finalement un atout ?

C'est crucial d'avoir du danger qui vient de partout. Si vous dépendez d'une seule joueuse et qu'elle ne peut pas être sur la pelouse, il devient beaucoup plus difficile de gagner avec confiance. Honnêtement, j'aime voir que toute l'équipe a envie de participer et de se créer des occasions. À la fin, c'est le collectif qui prime. Oui, le talent individuel peut nous faire gagner, mais sans le collectif, c'est beaucoup plus difficile. Nous avons plusieurs joueuses qui ont marqué, et si l'une d'elles est absente, une autre prend le relais. C'est cette force collective qui est la plus importante.

Vous avez gagné tous vos matchs contre le PSG cette saison. Vous attendez-vous à un côté revanchard de leur part ?

Ce sera un match très difficile, très similaire à nos deux dernières confrontations contre le PSG, que ce soit en Coupe ou en championnat. C'est vrai que nous avons gagné tous nos matchs contre elles cette saison, mais honnêtement, ça a toujours été très compliqué. Je me rappelle particulièrement du match de Coupe : le PSG est une équipe très forte physiquement et tactiquement. Elles mettent beaucoup de densité, effectuent un marquage individuel très strict et mettent de l'intensité dans chaque action. Ce sera une excellente opportunité pour nous de montrer notre niveau et de corriger les petites choses que nous avons moins bien faites lors de notre dernier match contre Arsenal.