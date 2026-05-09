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Pavel Sulc et Corentin Tolisso lors d'OL - OM
Pavel Sulc et Corentin Tolisso lors d’OL – OM (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

OL : entre Corentin Tolisso et Pavel Šulc, qui finira meilleur buteur ?

  • par Gwendal Chabas

    • Tous deux à 14 réalisations, Corentin Tolisso et Pavel Šulc se "disputent" le titre de meilleur buteur lyonnais cette saison. Le milieu de terrain finit très fort.

    L'an passé, Alexandre Lacazette avait marqué à 19 reprises avec l'OL. Meilleur réalisateur du club, il avait devancé Georges Mikautadze (17). Les deux avant-centres ne sont plus là, et en 2025-2026, le successeur de l'ancien international français sera son ami Corentin Tolisso ou Pavel Šulc. Actuellement, et alors qu'il reste deux matchs à disputer, les deux footballeurs comptent 14 buts.

    Alors qui glanera cette récompense honorifique ? Aujourd'hui, la tendance penche clairement en faveur du milieu de terrain. Dans une excellente dynamique (buteur lors de ses trois dernières apparitions), il vit son exercice le plus prolifique de sa carrière. Le capitaine a déjà fait mieux qu'en 2024-2025 (10) et s'avère plus que décisif pour mener l'Olympique lyonnais au podium.

    Šulc freiné par les blessures

    Surtout que de l'autre côté, le Tchèque joue moins. Il a connu deux pépins physiques cette année et n'a plus trouvé la faille depuis Monaco en mars (1-2). Roman Yaremchuk en a profité pour occuper ce rôle de 9 titulaire. Cela changera-t-il à Toulouse ce week-end ? Difficile de croire que Paulo Fonseca modifiera son 11 alors que l'équipe tourne bien actuellement. Mais Pavel Šulc aura du temps de jeu, même en sortie de banc. Et il pourrait bien lui aussi aider le club à retrouver la Ligue des champions sur les deux ultimes journées.

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