Ligue 1 : l'OL a su tirer du positif de son élimination européenne

Forcément décevant au vu des promesses, le parcours de l'OL en Ligue Europa s'est arrêté assez vite. Mais contrairement à l'an passé, l'équipe a su se relever en Ligue 1.

La fin de saison n'a pas encore livré son verdict, donc on se gardera bien de crier victoire trop vite. Néanmoins, l'OL a de fortes chances de terminer plus haut au classement que l'an passé (sixième). Ce qui n'était pas gagné au démarrage de l'exercice 2025-2026. Il est même en course pour le podium, avec une troisième position qui lui tend les bras (il a deux longueurs d'avance sur Lille). Il faut être honnête, ce scénario était difficilement prévisible courant mars, lorsqu'il enchaînait les échecs.

L'élimination en 8es de finale de Ligue Europa par le Celta de Vigo, notamment, a mis un coup derrière la tête. D'ailleurs, l'Olympique lyonnais a ensuite perdu face à Monaco (1-2) et fait nul à Angers (0-0). Mais depuis, il reste sur quatre succès de rang, dont deux face au PSG (1-2) et Rennes (4-2). Il a donc su se sortir de cette mauvaise période. Suffisant pour accrocher une qualification en Ligue des champions ? Il a deux confrontations à remporter pour cela.

Le doute de Fonseca

Selon Paulo Fonseca, la fin du parcours européen, certes douloureuse, a eu quelques aspects positifs. "Nous avons beaucoup analysé ce match (revers 2-0 à domicile). Nous avons regardé ce que nous devions améliorer, par exemple les transitions défensives et les attaques contre des formations compactes. Nos défauts sur lesquels on a le plus travaillé. Et on a progressé naturellement. Je doute que si nous poursuivions notre chemin dans la compétition, nous serions à cette place actuellement. On a eu des semaines complètes pour bosser, et c'est pour ça que l'équipe s'est améliorée, a analysé le Portugais vendredi. C'était dur car on sentait qu'on pouvait faire quelque chose de spécial. Mais cela nous a donné du temps et on a récupéré des blessés."

Premiers de la phase de classement, les Rhodaniens nourrissaient des ambitions en C3. Mais les pépins physiques, la défaillance de certains leaders (les exclusions de Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico) et les choix du staff ont eu raison des rêves de printemps historique. On a vu en 2025 que cela pouvait affecter le moral. Après la désillusion d'Old Trafford (défaite 5-4 en prolongation après avoir mené 4-2 en infériorité numérique), l'OL avait perdu trois de ses cinq dernières journées de Ligue 1.

Du temps pour travailler

Cette fois-ci, il a mieux digéré la déception. "Quand tu fais un long parcours européen, c’est toujours difficile, car tu dois changer ton état d’esprit rapidement. Lorsque nous avons perdu contre le Celta, cela a affecté notre confiance. Mais finalement, nous avons retrouvé notre rythme et nous sommes revenus", racontait Roman Yaremchuk.

Le calendrier allégé est, explique Paulo Fonseca, un atout pour l'Olympique lyonnais dans ce sprint final. "Quand les clubs ont du temps pour travailler, c'est plus facile, insistait-il. C'est totalement différent, regardez Lens. Lille également revient bien en ayant une rencontre par semaine." Maintenant, il faut que cela se matérialise concrètement avec un podium.