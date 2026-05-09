Ligue 1 : l'OL a su tirer du positif de son élimination européenne

Forcément décevant au vu des promesses, le parcours de l'OL en Ligue Europa s'est arrêté assez vite. Mais contrairement à l'an passé, l'équipe a su se relever en Ligue 1.
La fin de saison n'a pas encore livré son verdict, donc on se gardera bien de crier victoire trop vite. Néanmoins, l'OL a de fortes chances de terminer plus haut au classement que l'an passé (sixième). Ce qui n'était pas gagné au démarrage de l'exercice 2025-2026. Il est même en course pour le podium, avec une troisième position qui lui tend les bras (il a deux longueurs d'avance sur Lille). Il faut être honnête, ce scénario était difficilement prévisible courant mars, lorsqu'il enchaînait les échecs.
L'élimination en 8es de finale de Ligue Europa par le Celta de Vigo, notamment, a mis un coup derrière la tête. D'ailleurs, l'Olympique lyonnais a ensuite perdu face à Monaco (1-2) et fait nul à Angers (0-0). Mais depuis, il reste sur quatre succès de rang, dont deux face au PSG (1-2) et Rennes (4-2). Il a donc su se sortir de cette mauvaise période. Suffisant pour accrocher une qualification en Ligue des champions ? Il a deux confrontations à remporter pour cela.
Le doute de Fonseca
Selon Paulo Fonseca, la fin du parcours européen, certes douloureuse, a eu quelques aspects positifs. "Nous avons beaucoup analysé ce match (revers 2-0 à domicile). Nous avons regardé ce que nous devions améliorer, par exemple les transitions défensives et les attaques contre des formations compactes. Nos défauts sur lesquels on a le plus travaillé. Et on a progressé naturellement. Je doute que si nous poursuivions notre chemin dans la compétition, nous serions à cette place actuellement. On a eu des semaines complètes pour bosser, et c'est pour ça que l'équipe s'est améliorée, a analysé le Portugais vendredi. C'était dur car on sentait qu'on pouvait faire quelque chose de spécial. Mais cela nous a donné du temps et on a récupéré des blessés."
Premiers de la phase de classement, les Rhodaniens nourrissaient des ambitions en C3. Mais les pépins physiques, la défaillance de certains leaders (les exclusions de Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico) et les choix du staff ont eu raison des rêves de printemps historique. On a vu en 2025 que cela pouvait affecter le moral. Après la désillusion d'Old Trafford (défaite 5-4 en prolongation après avoir mené 4-2 en infériorité numérique), l'OL avait perdu trois de ses cinq dernières journées de Ligue 1.
Du temps pour travailler
Cette fois-ci, il a mieux digéré la déception. "Quand tu fais un long parcours européen, c’est toujours difficile, car tu dois changer ton état d’esprit rapidement. Lorsque nous avons perdu contre le Celta, cela a affecté notre confiance. Mais finalement, nous avons retrouvé notre rythme et nous sommes revenus", racontait Roman Yaremchuk.
Le calendrier allégé est, explique Paulo Fonseca, un atout pour l'Olympique lyonnais dans ce sprint final. "Quand les clubs ont du temps pour travailler, c'est plus facile, insistait-il. C'est totalement différent, regardez Lens. Lille également revient bien en ayant une rencontre par semaine." Maintenant, il faut que cela se matérialise concrètement avec un podium.
Salut tout le monde. En voyant les 2 matches des Strasbourgeois, complètement éteints contre le Rayo Vallecano, on réalise qu'on a peut-être sous-estimé le football pratiqué en Espagne, qui ne se limite pas qu'aux plus gros clubs. Souvent d'un très bon niveau technique, et aidé par une bonne dose de roublardise ! Nous en avons également fait les frais 🤔
Après vu l'effectif restreint dont nous disposons, ça aurait peut-être chargé un peu trop la mule pour la fin de saison... Si on doit jouer les comptables, une qualif LDC est peut-être plus profitable. Surtout vu la cure d'austérité qu'on traverse. Mais de rêver à un trophée européen, ça reste quelque chose d'important à l'OL... 🙂
Merci pour ton com le_yogi..
En France on a tendance à sous estimé tous les football..
Les turques, les belges, les hollandais et les portugais en sont ravi...
Coucou le Yogi, moi je résume ça par une culture Européenne forte.
Personne ne gagne jamais l’Europe chez nous à part deux clubs dopés à l’argent qui ne l’ont gagné que 3 fois en tout dans l’histoire….
Mais sinon chaque année c’est la même enflammade à voir un club Français la rafler mais toujours suivi d’une douche froide.
Nous, Rennes, l’OM, Lille, c’est toujours comme ça.
Alors qu’en Espagne Seville alors un club secondaire la gagne 3 fois d’affilée.
Ils ont une vraie culture Européenne. Nous non, aucun de nos entraîneurs ne l’a gagnée à part celui du QSG….
Donc ce constat d’échec est logique.
On perd plus contre l’infirmerie que contre Vigo pour moi.
Oui à Vigo avec le seul Endrick devant et Yaremchuk qui venait d’atterir on a pas pu tuer le match alors qu’on était archi dominateurs. Ça se joue là pour moi.
Au retour le rouge aussi nous tue mais psychologiquement on les avait laissé en vie alors qu’avec l’équipe type ils pouvaient prendre une valise.
Mais bon ça sert à rien de ressasser 😅