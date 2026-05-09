Actualités
La détresse de Dominik Greif (OL) sur l'ouverture du score du Celta
La détresse de Dominik Greif (OL) sur l’ouverture du score du Celta (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 : l'OL a su tirer du positif de son élimination européenne

  • par Gwendal Chabas
  • 5 Commentaires

    • Forcément décevant au vu des promesses, le parcours de l'OL en Ligue Europa s'est arrêté assez vite. Mais contrairement à l'an passé, l'équipe a su se relever en Ligue 1.

    La fin de saison n'a pas encore livré son verdict, donc on se gardera bien de crier victoire trop vite. Néanmoins, l'OL a de fortes chances de terminer plus haut au classement que l'an passé (sixième). Ce qui n'était pas gagné au démarrage de l'exercice 2025-2026. Il est même en course pour le podium, avec une troisième position qui lui tend les bras (il a deux longueurs d'avance sur Lille). Il faut être honnête, ce scénario était difficilement prévisible courant mars, lorsqu'il enchaînait les échecs.

    L'élimination en 8es de finale de Ligue Europa par le Celta de Vigo, notamment, a mis un coup derrière la tête. D'ailleurs, l'Olympique lyonnais a ensuite perdu face à Monaco (1-2) et fait nul à Angers (0-0). Mais depuis, il reste sur quatre succès de rang, dont deux face au PSG (1-2) et Rennes (4-2). Il a donc su se sortir de cette mauvaise période. Suffisant pour accrocher une qualification en Ligue des champions ? Il a deux confrontations à remporter pour cela.

    Le doute de Fonseca

    Selon Paulo Fonseca, la fin du parcours européen, certes douloureuse, a eu quelques aspects positifs. "Nous avons beaucoup analysé ce match (revers 2-0 à domicile). Nous avons regardé ce que nous devions améliorer, par exemple les transitions défensives et les attaques contre des formations compactes. Nos défauts sur lesquels on a le plus travaillé. Et on a progressé naturellement. Je doute que si nous poursuivions notre chemin dans la compétition, nous serions à cette place actuellement. On a eu des semaines complètes pour bosser, et c'est pour ça que l'équipe s'est améliorée, a analysé le Portugais vendredi. C'était dur car on sentait qu'on pouvait faire quelque chose de spécial. Mais cela nous a donné du temps et on a récupéré des blessés."

    Premiers de la phase de classement, les Rhodaniens nourrissaient des ambitions en C3. Mais les pépins physiques, la défaillance de certains leaders (les exclusions de Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico) et les choix du staff ont eu raison des rêves de printemps historique. On a vu en 2025 que cela pouvait affecter le moral. Après la désillusion d'Old Trafford (défaite 5-4 en prolongation après avoir mené 4-2 en infériorité numérique), l'OL avait perdu trois de ses cinq dernières journées de Ligue 1.

    Du temps pour travailler

    Cette fois-ci, il a mieux digéré la déception. "Quand tu fais un long parcours européen, c’est toujours difficile, car tu dois changer ton état d’esprit rapidement. Lorsque nous avons perdu contre le Celta, cela a affecté notre confiance. Mais finalement, nous avons retrouvé notre rythme et nous sommes revenus", racontait Roman Yaremchuk.

    Le calendrier allégé est, explique Paulo Fonseca, un atout pour l'Olympique lyonnais dans ce sprint final. "Quand les clubs ont du temps pour travailler, c'est plus facile, insistait-il. C'est totalement différent, regardez Lens. Lille également revient bien en ayant une rencontre par semaine." Maintenant, il faut que cela se matérialise concrètement avec un podium.

    à lire également
    Pierre Sage lors de Lens - OL
    Ligue 1 : Lens fait le travail, l'OL finira au mieux 3e
    5 commentaires
    1. le_yogi
      le_yogi - sam 9 Mai 26 à 11 h 54

      Salut tout le monde. En voyant les 2 matches des Strasbourgeois, complètement éteints contre le Rayo Vallecano, on réalise qu'on a peut-être sous-estimé le football pratiqué en Espagne, qui ne se limite pas qu'aux plus gros clubs. Souvent d'un très bon niveau technique, et aidé par une bonne dose de roublardise ! Nous en avons également fait les frais 🤔

      Après vu l'effectif restreint dont nous disposons, ça aurait peut-être chargé un peu trop la mule pour la fin de saison... Si on doit jouer les comptables, une qualif LDC est peut-être plus profitable. Surtout vu la cure d'austérité qu'on traverse. Mais de rêver à un trophée européen, ça reste quelque chose d'important à l'OL... 🙂

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - sam 9 Mai 26 à 11 h 57

        Merci pour ton com le_yogi..
        En France on a tendance à sous estimé tous les football..
        Les turques, les belges, les hollandais et les portugais en sont ravi...

        Signaler
      2. cavegone
        cavegone - sam 9 Mai 26 à 12 h 18

        Coucou le Yogi, moi je résume ça par une culture Européenne forte.

        Personne ne gagne jamais l’Europe chez nous à part deux clubs dopés à l’argent qui ne l’ont gagné que 3 fois en tout dans l’histoire….
        Mais sinon chaque année c’est la même enflammade à voir un club Français la rafler mais toujours suivi d’une douche froide.
        Nous, Rennes, l’OM, Lille, c’est toujours comme ça.

        Alors qu’en Espagne Seville alors un club secondaire la gagne 3 fois d’affilée.
        Ils ont une vraie culture Européenne. Nous non, aucun de nos entraîneurs ne l’a gagnée à part celui du QSG….

        Donc ce constat d’échec est logique.

        Signaler
    2. Kim Kallschtroumpf
      Kim Kallschtroumpf - sam 9 Mai 26 à 12 h 08

      On perd plus contre l’infirmerie que contre Vigo pour moi.

      Signaler
      1. cavegone
        cavegone - sam 9 Mai 26 à 12 h 21

        Oui à Vigo avec le seul Endrick devant et Yaremchuk qui venait d’atterir on a pas pu tuer le match alors qu’on était archi dominateurs. Ça se joue là pour moi.

        Au retour le rouge aussi nous tue mais psychologiquement on les avait laissé en vie alors qu’avec l’équipe type ils pouvaient prendre une valise.
        Mais bon ça sert à rien de ressasser 😅

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Jean-Michel Aulas avec les joueuses de l'OL féminin lors de la Coupe de France 2023
    OL Lyonnes vise une 11e Coupe de France contre le PSG, la première depuis 2023 11:50
    La détresse de Dominik Greif (OL) sur l'ouverture du score du Celta
    Ligue 1 : l'OL a su tirer du positif de son élimination européenne 11:00
    Grâce à Mehisane Zidi (OL Lyonnes), la France U17 bat l'Espagne à l'Euro 10:10
    Pierre Sage lors de Lens - OL
    Ligue 1 : Lens fait le travail, l'OL finira au mieux 3e 09:25
    La joie des joueurs de l'OL contre Rennes
    Ligue 1 : dans sa quête de podium, l'OL ne change rien 08:40
    Roman Yaremchuk contre le Celta de Vigo
    OL : entre Paulo Fonseca et Roman Yaremchuk, une histoire de longue date 08:00
    Adam Alioui (OL) porte le numéro 21 de la sélection U17 du Maroc.
    OL Académie : Adam Alioui et Walid Nechab sélectionnés pour la CAN U17 07:30
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
    Toulouse veut refaire le coup de l'aller contre un OL "en grande forme" 08/05/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL Académie : le programme de week-end 08/05/26
    Paulo Fonseca en discussions avec Endrick lors d'OL - Lens
    OL : Fonseca se projette (un peu) sur le mercato 08/05/26
    Paulo Fonseca lors d'OL - Celta
    Fonseca (OL) : "Rien n'est encore fait" 08/05/26
    Tanner Tessmann lors d'OL - PSG
    OL : fin de saison pour Tanner Tessmann 08/05/26
    Endrick avec Roman Yaremchuk lors d'OL - Rennes
    Yaremchuk (OL) : "J'avais besoin de me retrouver physiquement" 08/05/26
    Tyler Morton lors d'OL - Toulouse
    Toulouse - OL : au match aller, une défaite historique dans les arrêts de jeu 08/05/26
    La joie des joueuses de l'OL féminin après un but contre le Bayern Munich
    OL Lyonnes - Première Ligue : la finale du championnat se tiendra le 29 mai à 21h 08/05/26
    Tanner Tessmann, nouveau milieu de l'OL
    Toulouse - OL : Tessmann toujours absent, reprise partielle pour Mangala 08/05/26
    Damaris Egurrola face à Korbin Albert lors d'OL - PSG
    OL Lyonnes : Damaris Egurrola capitaine pour la première fois 08/05/26
    Kévin Danois, milieu d'Auxerre
    OL - Mercato : un milieu auxerrois dans le viseur ? 08/05/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut