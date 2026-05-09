Tenant du titre après sa victoire en 2025, le Maroc va disputer la CAN U17 à domicile. Le Lyonnais Adam Alioui fait partie de la liste de Thiago Lima. Walid Nechab, lui, jouera avec l'Algérie.

La sélection marocaine remet son titre en jeu. Vainqueur en 2025 à domicile, le Maroc organise de nouveau la CAN U17. Et les Lionceaux de l’Atlas font figure de favoris à leur propre succession. Déjà appelé l’année dernière, Adam Alioui fait de nouveau partie de l’aventure. Thiago Lima a succédé à Nabil Baha à la tête de la catégorie. Le nouveau sélectionneur a tout de même décidé d’emmener le latéral droit qui évolue avec les U19 de l’OL cette saison.

Surclassé à l'OL

Pilier des U17 d’Amaury Barlet la saison dernière, le joueur de bientôt 17 ans est devenu un titulaire régulier avec Florent Balmont. Il a disputé 19 matchs de championnat et a participé à quatre rencontres de Gambardella. Très actif dans son couloir droit, le fils de Jamal Alioui, ancien adjoint à l’Olympique lyonnais, aujourd’hui du côté de Lens avec Pierre Sage, va connaitre son deuxième tournoi continental.

Lors de l’édition précédente, âgé de 15 ans, il était le deuxième joueur le plus jeune de l’effectif. En constante progression du côté de Meyzieu, il pourrait avoir davantage de temps de jeu cette année. Le Maroc ouvrira l'épreuve le 13 mai face à la Tunisie. Il défiera ensuite l’Éthiopie le 16 puis l’Égypte le 19. Les U19 de l’OL, eux, ont dit adieu aux play-offs et termineront leur saison ce dimanche (15h) face à l’ASPTT Dijon.

L'Algérie avec Nechab

Dans cette Coupe d'Afrique, nous retrouverons un autre représentant du club rhodanien : Walid Nechab. L'ailier évoluera avec l'Algérie, qu'il côtoie régulièrement. En phase de poules, les Algériens affronteront le Ghana (14/05), l’Afrique du Sud (17/05) et le Sénégal (20/05). Un groupe particulièrement relevé pour les protégés d'Amine Ghimouz.