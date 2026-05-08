Troisième de Ligue 1, l’OL peut valider sa place dans le top 4, voire mieux en fonction du résultat de Lille, ce dimanche à Toulouse (21h). Au match aller, les Lyonnais avaient laissé filer la victoire en toute fin de match (1-2).

Avant d’affronter Toulouse au Stadium dimanche (17h), l’OL est bien parti pour retrouver la Ligue des champions après six ans d’absence. Troisièmes, les Lyonnais possèdent deux points d’avance sur Lille, qui jouera à Monaco, et quatre sur Rennes, qu’ils viennent de battre (4-2). Si on avait dit ça aux joueurs lyonnais en octobre dernier, avant d’affronter le TFC à la maison, l’auraient-ils cru ?

Un début de saison incroyable et inattendu

Difficile de se prononcer, mais à l’époque, Lyon était déjà troisième. Après six journées, les Lyonnais avaient gagné cinq fois sans encaisser le moindre but. Ils avaient cependant dû s’incliner à Rennes (1-3), dans un match fou. Si l’on compte la Ligue Europa, le début de saison lyonnais frôlait la perfection. Huit matchs, sept victoires, sept clean sheets. C’est donc avec le plein de confiance que les joueurs rhodaniens s'avançaient face à Toulouse, onzième au coup d’envoi. Fonseca, toujours en tribunes, avait choisi d'aligner un 4-2-3-1 avec Tolisso en soutien de Satriano. Malick Fofana et Adam Karabec sont chargés d’animer les ailes.

L’OL réalise une bonne première période, se procure des occasions, surtout grâce à Fofana. C’est d’ailleurs l’ailier belge qui se retrouve à la conclusion d’un mouvement collectif exceptionnel, à une touche de balle ou presque. Il reprend parfaitement le centre de Satriano, et signe peut-être le but de la saison lyonnaise.

L'OL s'endort, et n'enfonce pas le clou

Les coéquipiers de Tyler Morton rentre donc aux vestiaires avec un avantage d’un but, et son erreur se situe ici. L'OL a passé le second acte à ronronner, essayant de gérer son avance sans tenter de faire mal aux Toulousains comme il l’avait fait en première période. Et le football fait bien les choses, parfois.

Une punition signé Emersonn

Entré en jeu à la place de Frank Magri, l’attaquant brésilien Emersonn va tout changer pour les Violets. Il ne reste plus quelques minutes à jouer dans le temps réglementaire quand sa tentative de centre, dévié par Clinton Mata, lobe Dominik Greif. Un but hallucinant, davantage en tout cas que le deuxième, plus classique. Alors que l’OL se réveille enfin et pousse, le TFC se procure un ultime corner, dans les ultimes secondes.

Emersonn est à la réception d’un centre bien travaillé d’Alexis Vossah et catapulte une tête surpuissante dans les filets du portier lyonnais. Toulouse passe devant, et l’emporte à Lyon pour la première fois depuis 1966. En 59 ans, jamais ils n’étaient venus s’imposer, ni à Gerland, ni à Décines. L’OL, lui, réussit plutôt bien au Stadium. Une nouvelle victoire en Occitanie le rapprocherait encore un peu plus de son rêve étoilé.