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Tyler Morton lors d'OL - Toulouse
Tyler Morton lors d’OL – Toulouse (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Toulouse - OL : au match aller, une défaite historique dans les arrêts de jeu

  • par Tristan Le Pezennec
  • 2 Commentaires

    • Troisième de Ligue 1, l’OL peut valider sa place dans le top 4, voire mieux en fonction du résultat de Lille, ce dimanche à Toulouse (21h). Au match aller, les Lyonnais avaient laissé filer la victoire en toute fin de match (1-2).

    Avant d’affronter Toulouse au Stadium dimanche (17h), l’OL est bien parti pour retrouver la Ligue des champions après six ans d’absence. Troisièmes, les Lyonnais possèdent deux points d’avance sur Lille, qui jouera à Monaco, et quatre sur Rennes, qu’ils viennent de battre (4-2). Si on avait dit ça aux joueurs lyonnais en octobre dernier, avant d’affronter le TFC à la maison, l’auraient-ils cru ?

    Un début de saison incroyable et inattendu

    Difficile de se prononcer, mais à l’époque, Lyon était déjà troisième. Après six journées, les Lyonnais avaient gagné cinq fois sans encaisser le moindre but. Ils avaient cependant dû s’incliner à Rennes (1-3), dans un match fou. Si l’on compte la Ligue Europa, le début de saison lyonnais frôlait la perfection. Huit matchs, sept victoires, sept clean sheets. C’est donc avec le plein de confiance que les joueurs rhodaniens s'avançaient face à Toulouse, onzième au coup d’envoi. Fonseca, toujours en tribunes, avait choisi d'aligner un 4-2-3-1 avec Tolisso en soutien de Satriano. Malick Fofana et Adam Karabec sont chargés d’animer les ailes.

    L’OL réalise une bonne première période, se procure des occasions, surtout grâce à Fofana. C’est d’ailleurs l’ailier belge qui se retrouve à la conclusion d’un mouvement collectif exceptionnel, à une touche de balle ou presque. Il reprend parfaitement le centre de Satriano, et signe peut-être le but de la saison lyonnaise.

    L'OL s'endort, et n'enfonce pas le clou

    Les coéquipiers de Tyler Morton rentre donc aux vestiaires avec un avantage d’un but, et son erreur se situe ici. L'OL a passé le second acte à ronronner, essayant de gérer son avance sans tenter de faire mal aux Toulousains comme il l’avait fait en première période. Et le football fait bien les choses, parfois.

    Une punition signé Emersonn

    Entré en jeu à la place de Frank Magri, l’attaquant brésilien Emersonn va tout changer pour les Violets. Il ne reste plus quelques minutes à jouer dans le temps réglementaire quand sa tentative de centre, dévié par Clinton Mata, lobe Dominik Greif. Un but hallucinant, davantage en tout cas que le deuxième, plus classique. Alors que l’OL se réveille enfin et pousse, le TFC se procure un ultime corner, dans les ultimes secondes.

    Emersonn est à la réception d’un centre bien travaillé d’Alexis Vossah et catapulte une tête surpuissante dans les filets du portier lyonnais. Toulouse passe devant, et l’emporte à Lyon pour la première fois depuis 1966. En 59 ans, jamais ils n’étaient venus s’imposer, ni à Gerland, ni à Décines. L’OL, lui, réussit plutôt bien au Stadium. Une nouvelle victoire en Occitanie le rapprocherait encore un peu plus de son rêve étoilé.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      KIM K - ven 8 Mai 26 à 13 h 31

      Vengeance comme contre Rennes

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    2. Avatar
      Mopi do Brasil - ven 8 Mai 26 à 13 h 57

      À part contre Strasbourg, je n'ai pas le souvenir d'une défaite où l'on a vraiment été dominés cette saison. Celles que l'on a eu, ou beaucoup de matchs nuls, c'est après avoir dominé et reculé, au lieu d'assommer l'adversaire. Le fait de ne pas avoir assez d'attaquants à cause des blessures, et la jeunesse du groupe, sont pour moi beaucoup plus une explication que la soit-disant frilosité de Fonseca. On voit bien que lorsqu'il a des attaquants disponibles sur le banc, il les fait rentrer.

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