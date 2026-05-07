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Jonatan Giraldez lors d'OL Lyonnes - Servette FC
Jonatan Giraldez lors d’OL Lyonnes – Servette FC (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes - Montpellier (3-1) : Giráldez déjà tourné vers le PSG

  • par Gwendal Chabas

    • Finaliste de la Coupe de France dimanche, OL Lyonnes n'avait pas vraiment la tête à Montpellier mercredi (3-1). Mais l'essentiel est fait, et Jonatan Giráldez est déjà dans son choc face au PSG.

    OL Lyonnes avait moins fait tourner que face à Nantes la semaine précédente (1-1). Néanmoins, on a bien senti dans la composition d'équipe, puis après le premier quart d'heure, que la rencontre face à Montpellier n'était pas la priorité. N'ayant rien à jouer lors de cette journée de la saison régulière, l'équipe de Jonatan Giráldez a simplement fait le travail. Suffisant pour dominer un adversaire (3-1) passé tout près de la relégation. Mais les têtes étaient à Valenciennes, pour la finale de la Coupe de France dimanche contre le PSG.

    Montpellier est très heureux, pour vous, ce match n'avait aucun suspense, que retenez-vous de cette affiche ?

    Jonatan Giráldez : Je suis content pour Montpellier. Avant la rencontre, on en a parlé avec l'équipe, car l'adversaire est dans une situation difficile, donc tu ne peux pas beaucoup célébrer quand tu marques ou si tu gagnes. Finalement, à la dernière minute, Fleury a marqué face à Saint-Étienne, ce qui maintient le MHSC. Donc je suis heureux des trois points, mais aussi pour les Héraultaises.

    "Ce n'était pas une bonne performance honnêtement"

    Vous êtes satisfait de ce qu'a montré l'équipe ce mercredi ?

    Non, ce n'était pas une bonne performance honnêtement. C'est normal car la concentration est sur la finale de la Coupe de France. On ne veut perdre aucune joueuse, ne pas avoir de blessé. Il faut donc trouver l'équilibre tactique, physique et émotionnel en vue du prochain rendez-vous. Cette confrontation face aux Montpelliéraines n'était pas très importante pour moi.

    Les deux premiers buts sont arrivés, vite, et ensuite, il y a eu un peu de suffisance, avez-vous ressenti cela ?

    Peut-être. On a bien démarré, mais ensuite, il y a eu du relâchement. C'est normal, d'autant plus que certaines joueuses ne devaient pas prendre de carton jaune pour ne pas être suspendues en cas d'éventuelle finale du championnat. Je leur ai dit de ne prendre aucun risque. Le niveau d'intensité défensive était différent, normalement, nous sommes plus agressifs.

    Avec David Hernandez.

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