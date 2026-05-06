En s’imposant samedi face à Arsenal, OL Lyonnes a décroché son billet pour la finale de la Ligue des champions. Une ultime rencontre contre le Barça qui se tiendra à Oslo. Un moment forcément particulier pour Ada Hegerberg et Ingrid Engen, les deux Norvégiennes de l’effectif.

Elle avait les larmes aux yeux mais a tout fait pour les retenir. Samedi dernier, Ada Hegerberg ne pouvait cacher son émotion de retrouver la finale de la Ligue des champions, deux ans après celle perdue à Bilbao contre le FC Barcelone. Le club catalan sera de nouveau sur le chemin d’OL Lyonnes pour empêcher la formation lyonnaise de soulever son neuvième titre européen. Si en 2024, le stade de San Mamés avait clairement des airs de Camp Nou, l'Ullevål Stadion prendra peut-être des petits airs de Parc OL. Il y a certes Caroline Graham Hansen dans les rangs catalans, mais la Norvège sera encore un peu plus représentée à OL Lyonnes. Depuis cette saison, deux Norvégiennes évoluent à Décines.

"Ce n'est pas un pays qui accueille des finales"

L’historique et Ballon d’Or Ada Hegerberg, mais aussi Ingrid Engen. Deux cadres de la sélection scandinave et il y avait forcément de l’émotion au moment de se dire qu’il y a la possibilité de soulever le plus beau des trophées en club à la maison. "Je n'aurais jamais cru que j'allais jouer une finale de Ligue des Champions en Norvège. C'est un petit pays, ce n'est pas forcément le pays qui accueille des finales de Ligue des champions. Mais c'est le cas cette année, a déclaré Hegerberg. Pour moi, c'est grandiose de revenir avec cette belle équipe, de montrer à notre public en Norvège ce qu'on est capable de faire. C'est une sensation différente." Capitaine de sa sélection depuis trois ans désormais, Ada Hegerberg aura à cœur de célébrer son retour à la maison de la meilleure des manières.