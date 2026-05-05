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Supporters de l'OL
Supporters de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : l'auteur de l'hymne "Qui ne saute pas n'est pas Lyonnais" est décédé

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Connu des supporters de l'OL pour le tube "Qui ne saute pas n'est pas Lyonnais", Jocelyn Garabedian n'est plus. L'annonce de son décès est survenue lundi soir.

    Voilà un chant qui résonnera différemment à Décines le 17 mai prochain lors du choc face à Lens pour finir la saison. Ancienne adjointe à la municipalité de Lyon, Zorah Ait-Maten a révélé lundi soir que Jocelyn Garabedian était décédé. Une véritable figure de la ville puisqu'il sera pour toujours associé à l'un des hymnes iconiques de l'Olympique lyonnais.

    Au stade, vous aussi vous reprenez en chœur "Qui ne saute pas n'est pas Lyonnais", le tube qui entoure l'OL et ses supporters depuis les années 2000 ? Sachez que c'est à lui que l'on doit cette musique devenue un slogan du club. Un cri des tribunes inspiré du Stade Toulousain au rugby et aujourd'hui largement transporté dans d'autres sports.

    Aulas adresse ses "pensées à ses proches"

    Toujours actif autour de la formation rhodanienne - il était aux côtés de Michele Kang dimanche face à Rennes - Jean-Michel Aulas a réagi à cette nouvelle. "Jocelyn Garabedian avait créé un titre populaire avec 'Qui ne saute pas n'est pas lyonnais'. Un hymne qui a fait vibrer les fans de l’OL et qui nous a accompagnés tout au long de la conquête des titres dans les années 2000, restant à jamais gravé dans nos mémoires, a écrit l'ancien président du club. Pensée à ses proches."

    Dernièrement, l'artiste s’était engagé dans la campagne dans le camp de Georges Képénékian lors des élections de mars 2026.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - mar 5 Mai 26 à 16 h 41

      Je ne l'ai pas connu ni même qui était l'auteur de ce refrain , par contre il me revient en mémoire René Orts , supporter aveugle qui se tenait près du banc lors de tous les matchs à domicile et dont Lacombe tenait à venir lui serrer la main par respect, il avait aussi un petit nom plus connu des supporters " René la canne"....
      Lui aussi décédé

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