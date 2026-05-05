La barre des 60 points. L'OL n'avait plus atteint un tel total depuis l'exercice 2022-2023. Signe de la belle saison lyonnaise, qu'il faudra confirmer sur les deux derniers matchs.

La Ligue des champions n'est pas encore là, mais elle s'est rapprochée dimanche grâce à la victoire contre Rennes (4-2). Encore un petit effort sur les deux dernières affiches pour que Paulo Fonseca et ses troupes retrouvent le podium et la coupe aux grandes oreilles. La dernière ligne droite, toujours difficile à aborder, doit couronner la belle saison de l'OL en Ligue 1.

Après 32 matchs, l'Olympique lyonnais compte 60 points. Jamais depuis que la compétition est passée à 18 équipes il n'avait obtenu un tel total. Il avait glané 53 puis 57 unités lors des précédents exercices. À chaque fois, les coéquipiers de Corentin Tolisso avaient achevé le championnat au 6e rang. Cette fois-ci, ils sont quasiment assurés de faire mieux, Monaco (6e) étant à six longueurs.

L'OL a son destin en main pour le podium

Au-delà d'un meilleur classement, la dernière fois qu'il avait dépassé cette barre remonte à trois ans en arrière. Après les 38 journées, l'OL disposait de 62 points. Il était descendu à 61 en 2021-2022, après avoir grimpé à 76 en 2020-2021. Difficile de pronostiquer la position finale des Lyonnais, qui peut aller du plus optimiste au pire scénario du 2e au 6e strapontin. Mais s'ils maintiennent leur dynamique actuelle, ils se rapprocheront du dernier très bon cru, celui de 2020-2021, à ce jour le meilleur résultat depuis le podium accroché en 2018-2019.