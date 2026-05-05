OL : pourquoi Malick Fofana n'est pas entré contre Rennes

Il devait, comme Ernest Nuamah, faire son retour à la compétition contre Rennes. Dimanche, Malick Fofana est resté sur le banc en raison d'un fait de jeu.

Paulo Fonseca ne se plaindra pas. Après des mois à attendre, il a enfin des armes sur le banc avec un effectif plus fourni. Dimanche contre Rennes (4-2), le Portugais a donné dix minutes à Ernest Nuamah, qui n'avait pas joué depuis un an. Sur l'autre aile, Malick Fofana était également de retour. Du beau monde pour succéder, si besoin, à Endrick et Afonso Moreira.

La blessure d'Abner a changé la donne

Si le Ghanéen a eu droit à sa belle ovation lorsqu'il a foulé la pelouse, le Belge, lui, est resté sur la touche. Pourtant, il s'est longuement échauffé, et devait disputer la fin de la partie. Le pépin physique ressenti par Abner dans le temps additionnel a modifié les plans lyonnais. "Je sais qu'il ne restait pas beaucoup de temps, mais c'était important que Malick renoue avec l'atmosphère et le public. Sauf qu'au dernier moment, nous avons la blessure d'Abner. J'ai alors fait entrer Noah Nartey car c'est un milieu, a détaillé Paulo Fonseca sur Ligue 1+ à l'issue de la rencontre. La prochaine fois, nous verrons si on a la possibilité de faire jouer Malick."

L'ailier était logiquement assez frustré, et on l'a vu prostré dans les derniers instants du match. Jérôme Renaud, le responsable des intendants, est venu lui parler, sans doute pour le réconforter. Après un mois et demi loin de terrains, son envie de reprendre est sûrement très forte. A voir si elle sera assouvie à Toulouse lors de la 33e journée dimanche (21 heures).