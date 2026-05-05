OL : pourquoi Malick Fofana n'est pas entré contre Rennes

Il devait, comme Ernest Nuamah, faire son retour à la compétition contre Rennes. Dimanche, Malick Fofana est resté sur le banc en raison d'un fait de jeu.
Paulo Fonseca ne se plaindra pas. Après des mois à attendre, il a enfin des armes sur le banc avec un effectif plus fourni. Dimanche contre Rennes (4-2), le Portugais a donné dix minutes à Ernest Nuamah, qui n'avait pas joué depuis un an. Sur l'autre aile, Malick Fofana était également de retour. Du beau monde pour succéder, si besoin, à Endrick et Afonso Moreira.
La blessure d'Abner a changé la donne
Si le Ghanéen a eu droit à sa belle ovation lorsqu'il a foulé la pelouse, le Belge, lui, est resté sur la touche. Pourtant, il s'est longuement échauffé, et devait disputer la fin de la partie. Le pépin physique ressenti par Abner dans le temps additionnel a modifié les plans lyonnais. "Je sais qu'il ne restait pas beaucoup de temps, mais c'était important que Malick renoue avec l'atmosphère et le public. Sauf qu'au dernier moment, nous avons la blessure d'Abner. J'ai alors fait entrer Noah Nartey car c'est un milieu, a détaillé Paulo Fonseca sur Ligue 1+ à l'issue de la rencontre. La prochaine fois, nous verrons si on a la possibilité de faire jouer Malick."
L'ailier était logiquement assez frustré, et on l'a vu prostré dans les derniers instants du match. Jérôme Renaud, le responsable des intendants, est venu lui parler, sans doute pour le réconforter. Après un mois et demi loin de terrains, son envie de reprendre est sûrement très forte. A voir si elle sera assouvie à Toulouse lors de la 33e journée dimanche (21 heures).
Malick fera les 15 dernières minutes dimanche.
Ils vont pleurer les défenseurs toulousains quand ils vont se prendre Fofana, Sulc et Nuamah tout frais après une heure contre Moreira Yaremchuk et Endrick, courage à eux.
Quel plaisir d'avoir enfin le groupe quasiment au complet !
On prend la revanche du match aller, ok ils sortent de quelques bons matches mais à part contre nous Toulouse n'a gagné aucun match contre le top7 cette saison, c'est prenable !
Il faut que Malick retrouve du ryhtme, mais sur sa dernière entrée il n'était évidemment pas encore trop en jambes j'ai trouvé, et ça doit dater d'il y a un mois maintenant. Nuamah c'était peut-être un peu mieux.
Malick est entré en jeu ya un mois???
J'ai loupé un épisode la...
Malick ne peut il pas jouer à droite, il me semble qu’à ses débuts il jouait aussi bien à droite que à gauche.
Il pourrait remplacer Endrix l’année prochaine en alternance avec Nuamah, si ces 2 joueurs restent.
Aphonso étant pour moi indéboulonnable à gauche.
leroilyon, tu m’inquiètes , tu nous fais un début d ‘alzheimer.🤣🤣
Il est entré en jeu en fin de match ,au retour contre le Celta . J’avais même posté pour dire que sa prestation m ‘avait un peu inquiété. Il était plus qu’emprunté sur le terrain . Mais comment pouvait il en être autrement. J’espère qu’il aura retrouvé à présent un peu de l ‘explosivité qui le caractérise.🙏🏽
Merci Monark j'ai totalement zappé...
Ce sera compliqué pour lui de retrouver son statut ,car la comparaison avec Afonso vient tout de suite à l’esprit. Un sacré challenge pour les mois qui viennent.
Oui surtout en terme d'efforts ! La différence est marquante quand un blessé long comme Fofana rentre sur le terrain à sa place. Mais il va revenir en forme pour la saison prochaine !!
Malick avait triste mine , échauffement pour rien , la frustration était grande .
Il a faim de jouer et je souhaite bon courage aux toulousains car il va certainement fouler leur pelouse en fin de match.
Ce qui est dur pour lui , c'est qu'il va rater le train pour la CM ( ainsi que Mangala ) , sa saison aura été foutu en l'air par la brutasse qui l'a découpé .
Oui et puis en plus il était un des premiers à s'échauffer avec Nuamah, avant même la mi-temps...
Comme tu dis, il est peut-être resté au club cette saison pour être sûr d'avoir du temps de jeu avant d'aller dans un gros club. Au final il se blesse et ne verra pas la CDM... Je suis dégouté pour lui. Sa blessure fait partie d'un des pires moments de la saison pour moi.
Malheureusement pour moi (j'espère me tromper) les 2 derniers matchs sont tellement important qu'une entré en jeu de Malick me semble pas tres sérieuse, sauf si on a une avance confortable, il manque beaucoup trop de rythme, j'étais tres content pour Nuamah dimanche mais on voit bien qu'il a eu beaucoup de mal.
Je ne suis pas sur qu'on leur rendent service à vouloir les faire entrés pour qu'ils puissent faire la différence en fin de match si le score n'est pas favorable.
Néanmoins je ne suis pas aux entraînements et peut etre qu'ils sont apte..
ils sont aptes , nuamah est rentré et fofana avait déjà rejoué avant sa rechute , les deux vont probablement grapiller des minutes de jeu , même s'ils ne sont pas en rythme