En égalisant contre l’OL dimanche soir après le retour des vestiaires, Esteban Lepaul s’est ajouté à la liste des anciens joueurs formés à l’Académie et buteur.

La cote avant le match ne devait pas être bien élevée. Mettre de l’argent sur Esteban Lepaul, buteur contre l'OL, n'allait sûrement pas rapporter grand-chose tant voir un ancien de la maison lyonnaise buteur est devenu une spécialité à Décines. Il y a une semaine, Sinaly Diomandé avait remis ça, un an après avoir signé son retour au Parc OL avec un premier but. Dimanche, Lepaul a suivi les traces de l’Ivoirien. S’il avait déjà croisé la route de son club formateur avec Angers et lors du match aller avec Rennes, le meilleur buteur de Ligue 1 n’avait pas encore trouvé le chemin des filets.

56e joueur de l'histoire

C’est désormais chose faite avec cette égalisation à la 48e minute, bien aidée par la déviation d’Abner. "Je fais une passe pour Moussa (Al-Tamari) sur le premier but et il me la rend sur le deuxième. Malheureusement, il n’y a pas la victoire au bout (défaite 4-2), donc c’est une déception", a déclaré le Rennais après le match. Formé à l’OL avant de lancer sa carrière à Épinal en National, Esteban Lepaul devient ainsi le 56e joueur passé par l’Académie à marquer contre le club lyonnais. Une spécialité dont l’OL se passerait bien.