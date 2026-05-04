N'ayant pas ménagé leurs efforts dimanche soir, Khalis Merah et Tyler Morton sont sortis avec des stigmates. Mais rien de méchant pour les deux milieux de l'OL.

Une partition rondement menée (4-2). Dimanche soir, l'OL a certes eu des moments de doute avec ces deux buts rennais en début de chaque mi-temps, mais il y a bien longtemps que le visage lyonnais n'avait pas été aussi séduisant. Paulo Fonseca a d'ailleurs salué la prestation de ses joueurs, estimant que "c'est peut-être notre meilleur match de la saison". La préparation de ce match semble avoir été parfaite de la part du staff technique et la prestation du milieu de terrain a notamment permis d'étouffer celui de Rennes. En ce sens, Tyler Morton, Khalis Merah et Corentin Tolisso ont le droit à une mention spéciale et cette débauche d'énergie et d'efforts s'est faite sentir.

Plus de peur que de mal pour Merah

Le capitaine a joué toute la rencontre, mais on a bien pu voir que la langue commençait à bien pendre sur la fin du match. Tyler Morton a d'ailleurs dû rendre son tablier à la 84e minute. On pouvait penser que l'Anglais avait fini blessé, mais Paulo Fonseca a tenu à rassurer, avançant que son milieu était avant tout "fatigué". La 84e minute a également été le moment durant lequel Khalis Merah a laissé sa place après un énième coup reçu dans cette rencontre. Remplacé par Mathys De Carvalho, le natif de Meyzieu a été aperçu en train de sortir sur civière. Rien de méchant selon ce qui nous est revenu aux oreilles, mais le repos d'une semaine avant de se rendre à Toulouse ne sera pas de trop pour l'entrejeu de l'OL.