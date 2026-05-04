Actualités
Tyler Morton face à Valentin Rongier lors d'OL - Rennes
Tyler Morton face à Valentin Rongier lors d’OL – Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Rennes (4-2) : Merah et Morton, deux sorties sans conséquence

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • N'ayant pas ménagé leurs efforts dimanche soir, Khalis Merah et Tyler Morton sont sortis avec des stigmates. Mais rien de méchant pour les deux milieux de l'OL.

    Une partition rondement menée (4-2). Dimanche soir, l'OL a certes eu des moments de doute avec ces deux buts rennais en début de chaque mi-temps, mais il y a bien longtemps que le visage lyonnais n'avait pas été aussi séduisant. Paulo Fonseca a d'ailleurs salué la prestation de ses joueurs, estimant que "c'est peut-être notre meilleur match de la saison". La préparation de ce match semble avoir été parfaite de la part du staff technique et la prestation du milieu de terrain a notamment permis d'étouffer celui de Rennes. En ce sens, Tyler Morton, Khalis Merah et Corentin Tolisso ont le droit à une mention spéciale et cette débauche d'énergie et d'efforts s'est faite sentir.

    Plus de peur que de mal pour Merah

    Le capitaine a joué toute la rencontre, mais on a bien pu voir que la langue commençait à bien pendre sur la fin du match. Tyler Morton a d'ailleurs dû rendre son tablier à la 84e minute. On pouvait penser que l'Anglais avait fini blessé, mais Paulo Fonseca a tenu à rassurer, avançant que son milieu était avant tout "fatigué". La 84e minute a également été le moment durant lequel Khalis Merah a laissé sa place après un énième coup reçu dans cette rencontre. Remplacé par Mathys De Carvalho, le natif de Meyzieu a été aperçu en train de sortir sur civière. Rien de méchant selon ce qui nous est revenu aux oreilles, mais le repos d'une semaine avant de se rendre à Toulouse ne sera pas de trop pour l'entrejeu de l'OL.

    à lire également
    Paulo Fonseca lors de Strasbourg - OL
    Fonseca après OL - Rennes (4-2) : "J'ai fini le match fatigué"
    4 commentaires
    1. Avatar
      brad - lun 4 Mai 26 à 8 h 05

      Sans conséquence , je veux mon neveu !
      Ils ont mis sous l'éteignoir le milieu Rennais avec faut le souligner la débauche d'énergie de Moreira qui a lui seul fait latérale, milieu et ailier , ce gars est difficilement domptable , c'est sa marque de fabrique et la sélection nationale ferait bien de l'inclure dans sa liste pour la Cdm, car lui rentabilise toutes ses entrées.

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - lun 4 Mai 26 à 8 h 13

        Oui honnêtement je ne sais pas trop qui ils ont à ce poste, mais Moreira mérite au moins d'avoir sa place dans le groupe.

        Signaler
        1. Avatar
          leroilyon - lun 4 Mai 26 à 8 h 42

          Salut BadGones91.
          Ils ont Cristiano Ronaldo, Bernardo Sylva, Leao etc, sauf blessure il n'ira pas, et c'est tres bien comme ca, la 2eme saison c'est toujours plus dur que la premiere qu'il se repose..

    2. Avatar
      Interol - lun 4 Mai 26 à 8 h 38

      À noter que Fonseca a aussi dit en après match sur ligue1+ qu'il a sorti Abner parce qu'il était blessé...
      Petit bobo ou fin de saison ?...

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca lors de Strasbourg - OL
    Fonseca après OL - Rennes (4-2) : "J'ai fini le match fatigué" 08:45
    La joie des joueurs de l'OL contre Rennes
    OL - Rennes (4-2) : un peu plus près des étoiles 08:00
    Tyler Morton face à Valentin Rongier lors d'OL - Rennes
    OL - Rennes (4-2) : Merah et Morton, deux sorties sans conséquence 07:30
    Endrick avec Roman Yaremchuk lors d'OL - Rennes
    Après OL - Rennes (4-2), Endrick s’exprime sur son avenir 00:04
    Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Rennes
    OL - Rennes (4-2) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir 03/05/26
    Afonso Moreira (OL) buteur contre Rennes
    Sûr de lui, l’OL s’impose contre Rennes (4-2) et fait un pas de plus 03/05/26
    Roman Yaremchuk lors d'OL - Lens
    OL - Rennes : Tolisso revient dans le onze, Yaremchuk enchaîne 03/05/26
    Ligue des champions : OL Lyonnes retrouvera le FC Barcelone en finale 03/05/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Khalis Merah lors d'OL - Auxerre
    Merah sera "l'un des meilleurs joueurs en France", pour Fonseca 03/05/26
    Les joueuses d'OL Lyonnes félicitent Jule Brand
    Ligue des champions : Bayern ou Barça pour OL Lyonnes ? Brand a sa petite préférence 03/05/26
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    L'OL et Rennes carburent sur la phase retour de Ligue 1 03/05/26
    Jonatan Giraldez lors d'Arsenal - OL Lyonnes
    Giráldez, jeune et ambitieux avec OL Lyonnes 03/05/26
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    Sulc (OL) se fixe quatre objectifs sur la fin de saison 03/05/26
    Arnaud Nordin, joueur offensif de Rennes
    Rennes se déplace au Parc OL sans Nordin 03/05/26
    Georges Mikautadze lors d'OL - Rennes
    OL - Rennes : un match riche en buts 03/05/26
    Corentin Tolisso lors d'OL - Auxerre
    OL - Rennes : Tolisso comme seul changement ? 03/05/26
    Jonatan Giraldez, entraîneur d'OL Lyonnes.
    Giraldez après OL Lyonnes - Arsenal (3-1) : "La victoire de tout un club" 03/05/26
    Khalis Merah lors de Rennes - OL
    Merah avant OL - Rennes : "Je ne m'attendais pas à jouer autant" 03/05/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut