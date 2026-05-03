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Georges Mikautadze lors d'OL - Rennes
Georges Mikautadze lors d’OL – Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Rennes : un match riche en buts

  • par David Hernandez

    • Entre l'OL et Rennes, c'est une bataille pour la Ligue des champions qui se joue ce dimanche soir (20h45). Malgré l'enjeu de la rencontre, l'opposition entre les deux formations livre généralement du spectacle.

    Samedi, les plus de 22 000 spectateurs présents au Parc OL en ont eu pour leur argent. À l'occasion d'OL Lyonnes - Arsenal (3-1), le spectacle a été au rendez-vous avec en point d'orgue la qualification des Lyonnaises en finale de la Ligue des champions. Les joueuses de Jonatan Giraldez espèrent avoir montré la voie aux joueurs de Paulo Fonseca, qui joueront également à Décines ce week-end. Là encore pour un match à enjeu avec la réception de Rennes, un concurrent direct pour la Ligue des champions. Seule la victoire sera belle contre les Bretons, qui restent un mauvais souvenir après un match aller controversé.

    3,9 buts de moyenne sur les dix derniers matchs

    Dans une rencontre marquée par des décisions arbitrales litigieuses, le Stade Rennais avait inversé la tendance en s'imposant 3-1 après un score de 0-1 jusqu'à dix minutes de la fin. Un renversement de situation et un match prolifique en termes de buts. C'est d'ailleurs la tendance de ces OL - Rennes sur les dix dernières confrontations. Si les Rennais mènent aux points avec six victoires contre quatre pour les Lyonnais, ces matchs sont avant tout synonymes de spectacle. Sur les dix dernières oppositions, la moyenne est de 3,9 buts... En sera-t-il de même ce dimanche soir ? Franck Haise y a apporté un bémol. "Ce n’est pas parce que les deux équipes doivent gagner que ce sera un match ouvert". Une victoire 1-0, les supporters lyonnais la prendraient avec plaisir.

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