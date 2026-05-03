Dos au mur après la défaite à l'aller, OL Lyonnes a su parfaitement répondre au défi qui se présentait à Décines. Grâce à la victoire 3-1, Jonatan Giraldez ne pouvait que féliciter ses joueuses pour cette qualification en finale de la Ligue des champions.

Comme face à Wolfsburg au tour précédent, cette équipe d'OL Lyonnes a réussi à retourner la situation....

Je suis très satisfait pour les joueuses et le staff. Après la défaite à Londres, l'équipe a réagi et a trouvé la manière pour jouer ce match et gagner ce match (3-1). C'est une demi-finale de Ligue des champions, ce n'est pas facile. Elles ont gagné l'année dernière. Il y a eu beaucoup de stabilité dans cette équipe, ce sont les mêmes joueuses qui ont travaillé ensemble lors des trois, quatre dernières années. Pour nous, il y a eu beaucoup de nouvelles joueuses et c'est ma première saison ici, ce n'est pas facile. On a appris comment nous devions jouer, défensivement, offensivement... Je pense que l'équipe a fait un grand travail. On a été mieux qu'Arsenal.

"La direction me laisse travailler comme je veux"

On a vu la joie de tout un club au coup de sifflet final. C'était important de fêter ça ensemble ?

Je voulais aussi remercier l'Académie, qui a beaucoup aidé l'équipe à la préparation de la demi-finale avec le match à Nantes et toute cette semaine. Elles ont travaillé un peu pour nous, pour trouver la manière d'attaquer. C'est une victoire très collective. Donc oui, c'est la victoire de tout un club.

L'été dernier, Michele Kang et Vincent Ponsot vous ont en partie choisi pour ramener OL Lyonnes en finale de Ligue des champions. Objectif réussi ?

J'ai eu l'opportunité de signer le contrat ici pour trois ans, témoignant beaucoup de confiance en moi. Je suis satisfait de travailler avec eux (Michele Kang et Vincent Ponsot), parce que c'est facile. Je peux travailler comme je veux. C'est important pour un coach et le staff.