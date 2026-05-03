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Les joueurs de l'OL à Rennes
Les joueurs de l’OL à Rennes (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

OL - Stade Rennais : avant-match, horaire, diffusion TV

  • par Tristan Le Pezennec

    • Ce dimanche, l’OL reçoit Rennes dans un choc crucial dans l’optique d’une qualification en Ligue des champions. Retrouvez toutes les infos pratiques : avant-match, horaire et diffusion TV.

    Avant-match

    Il s'agit sans aucun doute du match le plus important de la fin de saison lyonnaise. Troisièmes à égalité de points avec le LOSC, les joueurs de Paulo Fonseca n'ont qu'un seul point d'avance sur leur adversaire de dimanche (20h45), le Stade Rennais. Mais l'OL est en forme, avec trois succès consécutifs, et une victoire face à Franck Haise et ses troupes lui garantirait quasiment une place en Ligue des champions, même s'il ne faudrait pas tout gâcher par la suite, à Toulouse et contre Lens.

    Fonseca et son staff peuvent compter sur un Tolisso étincelant, auteur d'un but et d'une passe décisive lors de son entrée en jeu contre Auxerre (3-2), ainsi que sur les retour de Malick Fofana et Ernest Nuamah. Orel Mangala, lui, est forfait pour Rennes, tout comme Tanner Tessmann. Le milieu belge, touché musculairement à la cuisse gauche en première période contre l'AJA, pourrait revenir pour le déplacement à Toulouse.

    Le Stade Rennais est également sur une excellente dynamique. Depuis l'arrivée de Franck Haise en février, le club breton a remporté sept de ses neuf derniers matchs, pour un nul et une défaite. Estéban Lepaul, le meilleur buteur du championnat avec 18 réalisations, est en feu. Il est entouré par plusieurs valeurs sûres de Ligue 1, Brice Samba dans les buts, Valentin Rongier et Mahdi Camara au milieu ou encore Breel Embolo devant.

    Les Rennais ont toujours leur destin entre les mains pour accrocher une place dans le top 4. Invaincus à l'extérieur depuis le 7 février et une défaite à Lens (3-1), ils devront se passer de plusieurs éléments pour le déplacement à Lyon. Jérémy Jacquet et Przemyslaw Frankowski sont blessés.

    A quelle heure se joue OL – Rennes ?

    Le coup d’envoi sera donné à 20h45 ce dimanche au Parc OL. C’est l’expérimenté Clément Turpin qui sera au sifflet. Il a déjà arbitré à 53 reprises l’OL depuis le début de sa carrière, et c’est la quatrième fois qu’il retrouvera l’équipe de Paulo Fonseca cette saison. Il était de la victoire contre Angers (1-0), du match nul à Brest (0-0) et de la qualification en Coupe de France à Lille au mois de janvier (1-2).

    Sur quelle chaîne voir OL – Rennes ?

    La rencontre sera diffusée sur Ligue 1+. La chaîne de la Ligue enverra son armada habituelle pour les grandes affiches du dimanche soir. Xavier Domergue et Benoît Cheyrou assureront les commentaires, tandis que Marina Lorenzo et Guillaume Hoarau seront en bord terrain.

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