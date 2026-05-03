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Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

OL - Rennes : une balle de set plus qu'une balle de match

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Opposé à Rennes ce dimanche soir (20h45), l'OL a la possibilité de faire un premier écart dans la course à la Ligue des champions contre un concurrent direct. Même si personne ne voit ce rendez-vous comme une balle de match.

    Malheur au vaincu. C'est en partie ce qu'on pourrait dire concernant l'issue de cette rencontre entre l'OL et Rennes, ce dimanche soir (20h45) à Décines. La défaite de l'OM à Nantes a un peu atténué ce sentiment, mais dans la course à la Ligue des champions, personne ne peut occulter que ce dernier match dans la 32e journée de Ligue 1 revêt un caractère capital. Troisième du championnat, l'OL reçoit une formation bretonne, cinquième mais à seulement une petite longueur. Alors forcément, au moment de faire les calculs, il ne faut pas avoir fait de longues études pour comprendre que les coéquipiers de Corentin Tolisso peuvent s'offrir un matelas confortable dans cette course à la C1. "Ce match ne décidera de rien, mais pourrait permettre de faire un pas important", a tempéré Paulo Fonseca en conférence de presse.

    Merah : "Nous avons notre destin entre les mains"

    Après Rennes, il restera encore deux journées à disputer et le potentiel écart de quatre points ne serait ainsi pas définitif. Mais, dans une Ligue 1 pleine de rebondissements, cet écart ne serait pas négligeable et permettrait ainsi de réduire encore un peu plus la liste des concurrents. Lille, s'il vient à gagner contre Le Havre, deviendrait ainsi le seul concurrent à cette troisième place, objet de toutes les convoitises. "Nous avons pratiquement notre destin entre nos mains et si demain nous avions la bonne idée de gagner, nous aurions une belle avance pour aborder la suite plus sereinement", a embrayé Khalis Merah, porte-bonheur de l'OL cette saison.

    Le natif de Meyzieu ne voit pas son équipe se "mettre une pression particulière" face à l'importance de cette rencontre. Mais il est conscient que dans "ce sprint final, qui a commencé depuis quelques journées déjà, un faux pas peut nous éloigner de nos ambitions."

    Personne ne fait mieux que Rennes depuis trois mois

    Grâce à une série de trois victoires de suite, elles ont été revues une nouvelle fois à la hausse. Mais dans ce sprint, l'aspect psychologique aura aussi son mot à dire. En ce sens, Merah a souligné l'importance des cadres sur cette période avec "beaucoup d'échanges, de conseils" pour aborder au mieux ce moment charnière. Car, si tout le monde se met à imaginer un écart de quatre points au coup de sifflet final ce dimanche soir, il faudra se défaire de la tenaille rennaise.

    Une formation qui a repris plus que des couleurs depuis l'arrivée de Franck Haise le 15 février dernier. Avec 25 points sur 30 possibles, le Stade rennais est plus que jamais l'une des équipes en forme de cette Ligue 1. Et comme l'OL, cette série lui a ouvert l'appétit pour retrouver une Ligue des champions qu'il n'a plus connue depuis 2020-2021. Soit un an de moins que son adversaire du soir...

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    4 commentaires
    1. RBV
      RBV - dim 3 Mai 26 à 8 h 41

      Le déplacement à Toulouse semaine prochaine sera hyper risqué…on serait bien inspiré de gagner ce soir.
      Ne restera que Lille comme « concurrent » à la 3eme place…
      Dommage que Monaco marque en fin de match hier.
      Lens qui fait nul…Paris aussi…Lille va avoir les crocs.
      En espérant que ce soir, l’arbitre ne fasse pas l’escroc 😅

      Signaler
      1. janot06
        janot06 - dim 3 Mai 26 à 8 h 55

        Avec Turpitude, on peut s'attendre à tout.

        Signaler
    2. Avatar
      KIM K - dim 3 Mai 26 à 8 h 53

      Victoire indispensable de l'OL pour se venger du match aller et éliminer Rennes du podium avec j'espère un grand Hendrik ( comme contre Paris )

      Signaler
    3. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - dim 3 Mai 26 à 9 h 15

      En général, nous sommes présents lors des rencontre importantes. Effectivement, je serai prudent contre Toulouse! Lens est en perte de vitesse en cette fin de saison et ils ont la coupe de France à gagner! C’est une chance pour nous et une belle récompense pour l’ami Sage.

      Signaler

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