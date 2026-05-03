OL - Rennes : une balle de set plus qu'une balle de match

Opposé à Rennes ce dimanche soir (20h45), l'OL a la possibilité de faire un premier écart dans la course à la Ligue des champions contre un concurrent direct. Même si personne ne voit ce rendez-vous comme une balle de match.

Malheur au vaincu. C'est en partie ce qu'on pourrait dire concernant l'issue de cette rencontre entre l'OL et Rennes, ce dimanche soir (20h45) à Décines. La défaite de l'OM à Nantes a un peu atténué ce sentiment, mais dans la course à la Ligue des champions, personne ne peut occulter que ce dernier match dans la 32e journée de Ligue 1 revêt un caractère capital. Troisième du championnat, l'OL reçoit une formation bretonne, cinquième mais à seulement une petite longueur. Alors forcément, au moment de faire les calculs, il ne faut pas avoir fait de longues études pour comprendre que les coéquipiers de Corentin Tolisso peuvent s'offrir un matelas confortable dans cette course à la C1. "Ce match ne décidera de rien, mais pourrait permettre de faire un pas important", a tempéré Paulo Fonseca en conférence de presse.

Merah : "Nous avons notre destin entre les mains"

Après Rennes, il restera encore deux journées à disputer et le potentiel écart de quatre points ne serait ainsi pas définitif. Mais, dans une Ligue 1 pleine de rebondissements, cet écart ne serait pas négligeable et permettrait ainsi de réduire encore un peu plus la liste des concurrents. Lille, s'il vient à gagner contre Le Havre, deviendrait ainsi le seul concurrent à cette troisième place, objet de toutes les convoitises. "Nous avons pratiquement notre destin entre nos mains et si demain nous avions la bonne idée de gagner, nous aurions une belle avance pour aborder la suite plus sereinement", a embrayé Khalis Merah, porte-bonheur de l'OL cette saison.

Le natif de Meyzieu ne voit pas son équipe se "mettre une pression particulière" face à l'importance de cette rencontre. Mais il est conscient que dans "ce sprint final, qui a commencé depuis quelques journées déjà, un faux pas peut nous éloigner de nos ambitions."

Personne ne fait mieux que Rennes depuis trois mois

Grâce à une série de trois victoires de suite, elles ont été revues une nouvelle fois à la hausse. Mais dans ce sprint, l'aspect psychologique aura aussi son mot à dire. En ce sens, Merah a souligné l'importance des cadres sur cette période avec "beaucoup d'échanges, de conseils" pour aborder au mieux ce moment charnière. Car, si tout le monde se met à imaginer un écart de quatre points au coup de sifflet final ce dimanche soir, il faudra se défaire de la tenaille rennaise.

Une formation qui a repris plus que des couleurs depuis l'arrivée de Franck Haise le 15 février dernier. Avec 25 points sur 30 possibles, le Stade rennais est plus que jamais l'une des équipes en forme de cette Ligue 1. Et comme l'OL, cette série lui a ouvert l'appétit pour retrouver une Ligue des champions qu'il n'a plus connue depuis 2020-2021. Soit un an de moins que son adversaire du soir...