Rennes ne veut pas penser à la Ligue des champions contre l’OL

Ce dimanche (20h45), l’OL et le Stade Rennais s’affrontent pour un match capital dans la course à l’Europe. Si personne ne veut en faire un match décisif, tout le monde est conscient que la Ligue des champions passera par cette rencontre de la 32e journée de Ligue 1.

Ils sont cinq sur la ligne de départ. Ils ne seront que deux, voire un seul, à l’arrivée. À l’aube de la 32e journée de Ligue 1, cinq formations se tiennent en six points dans la course à la Ligue des champions. De l’OL, troisième, à Monaco, septième, en passant par Lille, Rennes et Marseille, tous ont encore la possibilité de se qualifier pour la C1 la saison prochaine. Certains sont plus en avance que d’autres, mais à trois journées de la fin, le suspense reste total.

D’autant plus que des confrontations directes se tiennent, à commencer par cet OL - Rennes de ce dimanche (20h45). Les deux formations sont séparées d’un point au classement et cela pourrait revêtir un caractère décisif. "Tout joueur rêve de la Ligue des champions, mais il faut aborder les matchs les uns après les autres. Ce n’est pas quelque chose dont on discute entre nous. Bien sûr, si on peut la jouer la saison prochaine, ce serait magnifique, a déclaré Quentin Merlin en conférence de presse. Lyon est un concurrent direct dans cette course, mais vraiment on n’en parle pas dans le vestiaire. Ce n’est pas un moteur supplémentaire pour le match de dimanche."

"Il y aura de l'enjeu"

À Rennes, on ne veut pas se mettre une pression inutile au moment de prendre la direction de Décines. D’ailleurs, Franck Haise a plutôt ironisé sur ce sprint final, estimant que l’on passe de "trois finales à un quart de finale à Lyon…". Un parcours qui passe donc par une victoire au Parc OL pour s’ouvrir les portes d’une demi-finale contre le Paris FC le week-end suivant avant une finale contre l’OM au Vélodrome lors de la dernière journée. "On vise l’Europe, ce n’est pas nouveau. On est à 1 point du podium à trois journées de la fin : c’est peu, c’est beaucoup, je ne sais pas. Toujours est-il que l’on est toujours en course pour les trois coupes. Lyon est un concurrent direct, donc il y aura de l’enjeu dans cette rencontre, mais ce n’est pas non plus le dernier match de la saison."

Avec quatre points de retard en cas de revers, les Bretons auront quand même compromis une partie de leur chance.