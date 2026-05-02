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Inès Benyahia avec les supporters d'OL Lyonnes
Inès Benyahia avec les supporters d’OL Lyonnes (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes - Arsenal : les supporters lyonnais veulent croire en une qualification

  • par Tristan Le Pezennec

    • Alors que la demi-finale retour de Ligue des champions face à Arsenal approche, les supporters d'OL Lyonnes restent confiants. Malgré la défaite du match aller (2-1), ils sentent les Lyonnaises capables d'inverser la tendance.

    Ils étaient une bonne cinquantaine, massés devant la boutique OL de Bellecour à Lyon ce mercredi pour rencontrer trois joueuses de l'effectif lyonnais, et ils seront bien plus, encore, ce samedi (15h) au Parc OL. Lors de la séance de dédicaces à laquelle ont participé Selma Bacha, Melchie Dumornay et Liana Joseph, des dizaines de supporters en ont profité pour passer un petit moment avec certaines de leurs joueuses préférées, Selma Bacha en tête de liste.

    Elles ont donné une heure de leur temps pour échanger avec leurs fans, dédicacer des maillots, des crampons, des affiches et prendre des photos, ainsi que de la force avant de défier Arsenal en demi-finale retour de Ligue des champions ce samedi à Décines (15h). Défaites à l'aller (2-1), les Lyonnaises en auront bien besoin afin de réaliser l'exploit face au tenant du titre.

    La confiance règne chez les supporters

    Les supporters, eux, sont confiants. "Si tout l'effectif est là, je le sens bien, affirme l'un d'eux. Je serai au stade, je pense que ça va être très serré mais que l'on parviendra à passer avec un but d'avance". Pas en pleine possession de leurs moyens à l'aller, Selma Bacha, Melchie Dumornay devraient être déterminantes pour tenter d'inquiéter la défense londonienne. Quant à Liana Joseph, elle continue de soigner sa grave blessure au genou. "On a vraiment hâte de la retrouver sur les terrains".

    "Pour moi honnêtement, c'est comme le quart perdu à l'aller (contre Wolfsburg, 1-0, 4-0 a.p.), je crois en une possible remontada. Arsenal c'est une belle équipe, mais on sera à la maison, avec du monde au stade, donc je vois un beau 3-1 pour OL Lyonnes", détaille Aaron, jeune supporter de 19 ans. Mélanie et Salomé, deux amies, embrayent. "On est très stressée, mais on y croit, c'est notre rôle de supporter. Pour contrebalancer avec la raclée de l'an passé (1-4 à Décines en demi-finale retour de Ligue des champions contre Arsenal), on espère un 4-0, une belle victoire. On était au stade, on avait même déja pris nos places pour la finale. Voir le Barça perdre faisait plaisir (0-1)".

    Elles adoreront sûrement aussi voir OL Lyonnes gagner, se qualifier, et pourquoi pas, retrouver les Catalanes en finale.

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