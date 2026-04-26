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Melchie Dumornay et Lindsey Heaps lors d'Arsenal - OL Lyonnes
Melchie Dumornay et Lindsey Heaps lors d’Arsenal – OL Lyonnes (Photo by Justin Setterfield / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Arsenal - OL Lyonnes (2-1) : Bacha, Dumornay et Chawinga n’étaient pas à 100%

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Restées sur le banc ce dimanche après-midi à l’Emirates Stadium, Selma Bacha, Melchie Dumornay et Tabitha Chawinga n’avaient pas toutes leurs capacités physiques pour tenir leur place. Jonatan Giraldez assure néanmoins qu’elles seront disponibles pour le retour d’OL Lyonnes - Arsenal.

    De notre envoyé spécial à Londres.

    Depuis le début de la saison, elles étaient plutôt épargnées. Il y a bien eu des pépins physiques par-ci par-là, mais les joueuses d’OL Lyonnes avaient plutôt bien tenu le choc. Malheureusement, les mauvaises nouvelles sont arrivées au pire des moments avec cette demi-finale de Ligue des champions. Pour se rendre à Londres, Jonatan Giraldez avait choisi d’emmener tout son groupe. Mais personne n’était vraiment dupe. On se doutait bien que certaines joueuses n’étaient pas en capacité de tenir leur place à l’Emirates Stadium. Inès Benyahia et Tabitha Chawinga ne s’étaient pas entraînées samedi et sortaient d’un match contre Dijon qui avait laissé des séquelles. Elles ont certes pris place sur le banc ce dimanche, mais elles n’ont même pas tenté le moindre échauffement que ce soit en avant-match ou pendant la rencontre.

    Disponibles pour le match retour selon Giraldez

    Plus surprenant, notamment au moment de lire la composition de départ, les absences de Melchie Dumornay et Selma Bacha. Les deux avaient bien pris part à l’entraînement de veille de match et avaient profité de deux semaines de trêve internationale pour se retaper physiquement. Mais ce ne fut pas suffisant pour être dans le onze de départ, ni même entrer. Jonatan Giraldez a confirmé qu’il y avait des "joueuses qui étaient diminuées". Avec un score de 1-0, puis 1-1 et ensuite 2-1, OL Lyonnes est loin d’avoir dit son dernier mot. Et très certainement que le coach espagnol n’a pas voulu prendre de risques inutiles en cours de match alors qu’il reste un match retour à jouer. Un rendez-vous pour lequel Bacha et Dumornay "seront disponibles", a assuré Giraldez. Deux renforts de choix, et pourquoi plus si affinités.

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    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 26 Avr 26 à 20 h 01

      Elles seront peut être encore diminué la prochaine fois, le problème n'a pas forcément été la mais plutôt dans les changements, et surtout je le redis encore de ne pas avoir titularisé Alice, comment peut-il encore se passer d'une aussi bonne joueuse ??

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