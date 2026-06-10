Dans moins d'une semaine, le Sénégal affrontera la France pour entamer sa Coupe du monde. Mais avant ce rendez-vous majeur, les Sénégalais de Moussa Niakhaté ne sont pas en joie.

Ce sont les derniers réglages avant le coup d'envoi du Mondial. Dans la nuit de mardi à mercredi, plusieurs sélections ont disputé un dernier match amical avant de démarrer la compétition planétaire. Ce fut le cas notamment du Sénégal. Le futur adversaire des Bleus le mardi 16 juin prochain. Et si la France n'est pas au top, malgré sa victoire 3-1 face à l'Irlande du Nord lundi, que dire des compères de Moussa Niakhaté ?

Un 0-0 avant la France pour le Sénégal

Après une défaite 3-2 contre les États-Unis, les Lions de la Teranga ont été muselés par l'Arabie saoudite pour leur dernière rencontre avant la Coupe du monde (0-0). Malgré une possession largement à leur avantage et cinq tirs cadrés, les Sénégalais n'ont pas été très dangereux. Pourtant, ils alignaient leur équipe-type. D'ailleurs, le défenseur lyonnais a joué les 90 minutes de cette affiche. Ce qui n'est pas le cas de Nicolas Jackson. Entré à l'heure de jeu, l'attaquant sera resté seulement 22 minutes sur le terrain, écopant de deux jaunes, synonymes d'exclusion.

L'Argentine gagne sans Tagliafico

L'Argentine, en revanche, a fait le plein de confiance. Les champions en titre, après le Honduras (2-0), ont dominé l'Islande tout aussi aisément (3-0). À noter que Nicolas Tagliafico, qui a disputé la deuxième période lors de la première partie, n'était cette fois-ci pas présent, même sur le banc. Les Argentins affronteront l'Algérie dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 juin.

Enfin, terminons par les jeunes avec l'Algérie U23. Titulaires durant la première manche face à la Mauritanie (victoire 2-0), Yacine Chaïb et Daryll Benlahlou étaient remplaçants pour le second acte. Les Algériens ont perdu 3 à 1, cédant à deux reprises aux 84e et 90e+8 minutes. Entre-temps, ils avaient réduit l'écart, mais trop tardivement (90e+8). Les hommes de Rafik Saïfi concèdent leur premier revers depuis la nomination du sélectionneur (trois succès avant ça). Possible première recrue de l'OL, Kaïl Boudache a lui été excusé puisqu'il souffre d'une pubalgie. Ses débuts avec les Fennecs sont donc repoussées.