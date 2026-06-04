Mercato : Boudache et Bidstrup, deux pistes qui se précisent à l'OL

Dans le besoin de vendre, l'OL doit aussi se renforcer en vue de la saison prochaine. Avec Kaïl Boudache et Mads Bidstrup, le club lyonnais pourrait bien tenir ses deux premières recrues estivales. Matthieu Louis-Jean l'a confirmé à demi-mot.

On s'y attendait et Matthieu Louis-Jean n'a pas fait dans le sensationnel mercredi sur les ondes de RMC. Au micro de la radio, le directeur technique de l'OL a fait un possible état des lieux de ce à quoi pourrait ressembler le mercato lyonnais à compter du 15 juin. Sans surprise, il y aura des départs, plus ou moins conséquents, mais le club rhodanien ne restera pas les bras croisés dans l'autre sens. Comme écrit sur notre site ces derniers jours, l'OL ne va pas attendre de savoir s'il y aura Ligue des champions ou Ligue Europa à son programme pour avancer sur les recrues. La feuille de route sera sensiblement la même, avec des recrues pour la plupart âgées entre 19 et 25 ans.

L'OL cherche un "milieu dans le profil de Bidstrup"

Cela tombe plutôt bien car ce devrait être l'âge des deux premières recrues de l'été. Matthieu Louis-Jean a logiquement été questionné sur deux profils qui se rapprocheraient de la capitale des Gaules. Tout d'abord, Kaïl Boudache, en passe de signer son premier contrat pro à l'OL plutôt qu'à l'OGC Nice. "Je n'aime pas parler des joueurs qui sont toujours sous contrat dans leur club mais il est en fin de contrat et on travaille dessus, oui. C’est possible qu’il soit lyonnais d’ici quelques jours. C’est son premier contrat pro", a déclaré le directeur technique alors que la presse assure que le contrat a été signé lundi entre les deux parties.

Le jeune international U23 algérien pourrait être suivi par Mads Bidstrup. Le capitaine du RB Salzbourg ferait partie des pistes pour renforcer l'entrejeu rhodanien. Matthieu Louis-Jean a en tout cas confirmé que l'OL "cherche un milieu dans son profil." Sera-t-il l'heureux élu pour autant ?