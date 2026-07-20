Le Sparta Prague, un adversaire européen que l'OL connaît bien

Pour lancer sa campagne européenne, l'OL va affronter le Sparta Prague au troisième tour de qualification de la Ligue des champions. En plus de retrouver Adam Karabec, la formation lyonnaise va retrouver un adversaire qu'elle a l'habitude de croiser sur la scène européenne.

Cette fois, l'OL sait sur quel pied danser concernant son troisième tour de qualification pour la Ligue des champions. Le tirage au sort a réservé aux Lyonnais un déplacement en Tchéquie début août pour affronter le Sparta Prague. Ayant la chance de recevoir au Parc OL lors du match retour (11 août), les coéquipiers de Corentin Tolisso savent qu'il va falloir élever le curseur de l'intensité, après avoir été croqués par les voisins du Slavia en amical samedi. Si les autres adversaires potentiels pour ce tour allaient être une première dans l'histoire du club lyonnais, ce ne sera clairement pas le cas avec le club tchèque. Au 21e siècle, l'OL et le Sparta Prague ont l'habitude de se croiser sur la scène européenne, avec déjà six rencontres au compteur.

Invaincu contre les Tchèques en six confrontations

La première avait eu lieu en 2004 lors de la phase de poules de la Ligue des champions. Les Lyonnais s'étaient imposés en Tchéquie avant de ne faire aucun sentiment au retour avec une victoire 5-0. Notre consultant Nicolas Puydebois gardait le but rhodanien tandis que le regretté Bryan Bergougnoux terminait le spectacle avec un cinquième but dans le temps additionnel. Les deux équipes se sont retrouvées ensuite en Ligue Europe en 2012 puis en 2021. Avec cinq victoires et un nul, l'OL est toujours invaincu contre le Sparta, qui est d'ailleurs l'équipe qui réussit le mieux au club rhodanien avec le FCSB sur le Vieux Continent. En espérant que la série se poursuive sur la première quinzaine d'août.