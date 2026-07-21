Mercato : Benlahlou vers un prêt en Ligue 2 ?

Meilleur joueur de la réserve de l'OL la saison dernière et passé pro cet été, Daryll Benlahlou devrait aller s'aguerrir en Ligue 2. Le meneur de jeu est attendu à Montpellier.

Montpellier semble bien aimer les jeunes de l'OL Académie. Ces six derniers mois, le club héraultais a accueilli en prêt Enzo Molebe. Il aurait d'ailleurs bien aimé prolonger ce bail sur la saison 2026-2027, mais ce dossier n'en prend pas le chemin, le jeune attaquant étant plutôt attendu à Nice. Néanmoins, il devrait bien y avoir un représentant de la formation lyonnaise sur le prochain exercice au sein du MHSC. A 20 ans, Daryll Benlahlou devrait connaître une première expérience professionnelle du côté de la Mosson dans les prochaines heures. C'est en tout cas ce qu'avance le site Foot National avec une visite médicale prévue ce mardi dans le sud de la France.

Un passage du National 2 à la Ligue 2

Meilleur joueur de la réserve de l'OL la saison passée, Benlahlou avait été récompensé avec la signature d'un premier contrat pro au cours du mois de mai. N'ayant toutefois pas repris avec le groupe de Paulo Fonseca, l'international U23 algérien était à la recherche d'un projet pour s'aguerrir et gagner du temps de jeu à l'échelle professionnelle. Il devrait ainsi connaître les joies d'une confrontation contre l'AS Saint-Étienne chez les pros avec Montpellier en Ligue 2. Un sacré saut, lui qui a avant tout connu le championnat de National 2 (anciennement National 3) au sein de son club formateur.