Actualités
Melvine Marlard a signé avec Chelsea
Melvine Marlard a signé avec Chelsea (@ChelseaFCW)

Mercato : après OL Lyonnes, Malard retrouve Bompastor à Chelsea

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Partie à Manchester United il y a trois ans, Melvine Malard va découvrir un nouveau projet. L’attaquante française a signé à Chelsea, où elle retrouvera Sonia Bompastor, son ancienne coach à OL Lyonnes.

    Le championnat d'Angleterre est décidément le championnat à la mode et même OL Lyonnes ne peut pas résister. Ces derniers jours, Kadidiatou Diani et Alice Sombath ont choisi de rejoindre la WSL du côté de Londres pour une nouvelle étape dans leur carrière. Dans la capitale anglaise, les deux internationales pourront croiser le fer avec une ancienne Lyonnaise, qui a également choisi de poser ses valises sur les bords de la Tamise. Depuis lundi, Melvine Malard est officiellement une joueuse de Chelsea jusqu'en juin 2030, après trois saisons passées à Manchester United.

    Un contingent d'anciennes Lyonnaises à Chelsea

    Ce choix de rejoindre les Blues va permettre à l'attaquante de retrouver quelques têtes bien connues du côté d'OL Lyonnes par le passé. Sur le terrain, elle fera de nouveau équipe avec Lucy Bronze, Kadeisha Buchanan ou encore Ellie Carpenter. Surtout, elle retrouvera Sonia Bompastor, qui l'avait convaincue de quitter son île de la Réunion pour venir à Lyon avant de lui donner réellement sa chance en pro, notamment lors de la saison 2021-2022. Trois ans plus tard, elles se retrouvent à nouveau dans le même club.

    à lire également
    Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
    OL - Mercato : Tagliafico dans le viseur de Nottingham Forest ?
    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - mar 21 Juil 26 à 13 h 37

      Si on rencontre Chelsea dans une rencontre de LDC , Malard va donner le tournis à Renard , parce qu'elle n'est plus la Melvine des fenottes , elle a grandement amélioré son registre technique , jusqu'au point qu'aujourd'hui elle passe devant MAK en EDF....

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Melvine Marlard a signé avec Chelsea
    Mercato : après OL Lyonnes, Malard retrouve Bompastor à Chelsea 13:30
    Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
    OL - Mercato : Tagliafico dans le viseur de Nottingham Forest ? 12:40
    Rudi Garcia
    Rudi Garcia (ex-OL) quitte son poste de sélectionneur de la Belgique 11:50
    Les joueurs du Sparta Prague en Ligue Europa Conférence
    Avant l’OL, le Sparta Prague aura disputé deux matchs de championnat 11:00
    Alice Sombath à l'échauffement avant OL - Lille
    Mercato : Sombath quitte OL Lyonnes et rejoint Tottenham 10:06
    Ernest Nuamah à l'entraînement de l'OL
    OL : Nuamah rejoint ses coéquipiers en Allemagne ce mardi 09:30
    Daryll Benlahlou, joueur offensif de l'OL Académie
    Mercato : Benlahlou vers un prêt en Ligue 2 ? 08:46
    Tyler Morton lors d'OL - Slavia Prague
    Avec le Slavia, l'OL s'est offert une belle répétition avant le Sparta 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL : la "bonne nouvelle" Fofana à Herzogenaurach 07:30
    Rayan Cherki (OL) contre le Sparta Prague en Ligue Europa
    Le Sparta Prague, un adversaire européen que l'OL connaît bien 20/07/26
    OL Académie
    OL Académie : l'heure de la reprise a sonné à Meyzieu 20/07/26
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve ne participera officiellement pas au Challenge Espoirs 20/07/26
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : plus qu'une semaine avant de revoir les Lyonnaises 20/07/26
    Orel Mangala lors de Young Boys - OL
    OL - Sparta Prague : les Lyonnais réagissent au tirage au sort 20/07/26
    Pavel Sulc, joueur offensif de l'OL
    OL : ménagé contre le Slavia, Pavel Šulc a repris l'entraînement 20/07/26
    Adam Karabec, ailier de l'OL
    OL - Sparta Prague : l'heure des retrouvailles avec Karabec ? 20/07/26
    Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg - OL
    Ligue des champions : l'OL affrontera le Sparta Prague au troisième tour 20/07/26
    Tolisso et Himbert
    OL : une séance et un quartier libre pour le premier jour en Allemagne 20/07/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut