Mercato : après OL Lyonnes, Malard retrouve Bompastor à Chelsea

Partie à Manchester United il y a trois ans, Melvine Malard va découvrir un nouveau projet. L’attaquante française a signé à Chelsea, où elle retrouvera Sonia Bompastor, son ancienne coach à OL Lyonnes.

Le championnat d'Angleterre est décidément le championnat à la mode et même OL Lyonnes ne peut pas résister. Ces derniers jours, Kadidiatou Diani et Alice Sombath ont choisi de rejoindre la WSL du côté de Londres pour une nouvelle étape dans leur carrière. Dans la capitale anglaise, les deux internationales pourront croiser le fer avec une ancienne Lyonnaise, qui a également choisi de poser ses valises sur les bords de la Tamise. Depuis lundi, Melvine Malard est officiellement une joueuse de Chelsea jusqu'en juin 2030, après trois saisons passées à Manchester United.

Un contingent d'anciennes Lyonnaises à Chelsea

Ce choix de rejoindre les Blues va permettre à l'attaquante de retrouver quelques têtes bien connues du côté d'OL Lyonnes par le passé. Sur le terrain, elle fera de nouveau équipe avec Lucy Bronze, Kadeisha Buchanan ou encore Ellie Carpenter. Surtout, elle retrouvera Sonia Bompastor, qui l'avait convaincue de quitter son île de la Réunion pour venir à Lyon avant de lui donner réellement sa chance en pro, notamment lors de la saison 2021-2022. Trois ans plus tard, elles se retrouvent à nouveau dans le même club.