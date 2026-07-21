OL : la "bonne nouvelle" Fofana à Herzogenaurach

Absent des quatre premiers amicaux de l'OL et n'ayant pas pris la direction de l'Allemagne samedi avec ses coéquipiers, Malick Fofana a fait une belle surprise lundi soir. L'ailier belge a débarqué à Herzogenaurach, signe d'un possible retour sur les terrains.

Le feu vert médical a-t-il été au rendez-vous ? Il y a une semaine, Paulo Fonseca ne cachait pas son pessimisme à propos de Malick Fofana. Encore absent du match amical contre le Servette FC alors qu'il devait jouer quelques minutes, le Belge devait faire face à un avis médical négatif. Ayant consulté un chirurgien en Angleterre, ce dernier souhaitait échanger avec ceux qui ont opéré le Lyonnais pour prendre une décision concernant la reprise ou non du joueur. En ce sens, Fofana n'avait pas fait le déplacement avec ses coéquipiers à l'Adidas Campus samedi dernier et était resté à Décines, au même titre que Khalis Merah. Mais, il se pourrait bien qu'une avancée positive ait eu lieu ces dernières heures.

Enfin le début d'une préparation normale ?

En effet, Malick Fofana a surpris tout son monde en débarquant lundi soir du côté d'Herzogenaurach et de l'Adidas Campus, comme capté par les images du club. Au moment du dîner, le Diable Rouge a débarqué sous les applaudissements de ses partenaires et un grand sourire de Paulo Fonseca. L'entraîneur de l'OL n'a pas caché sa satisfaction de voir l'ailier débarquer "avec une bonne nouvelle". Celle d'avoir reçu le feu vert pour recommencer à s'entraîner et, pourquoi pas, rejouer un match de foot ? Avec l'ancien de la Gantoise, on a appris à prendre des pincettes depuis sa blessure en octobre, mais tout le monde espère bien évidemment que le processus soit à présent totalement en marche.