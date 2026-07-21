Avec le Slavia, l'OL s'est offert une belle répétition avant le Sparta

Ayant hérité du Sparta Prague pour le troisième tour de qualification de la Ligue des champions, l'OL va pouvoir travailler plus en détail durant sa préparation. Même si l'opposition contre le Slavia samedi dernier a donné un premier aperçu aux coéquipiers de Corentin Tolisso.

Cette fois, il n'y a plus à réfléchir. À deux semaines de la première sortie officielle, l'OL sait désormais à quoi et à qui s'attendre. Avec le tirage au sort du troisième tour de qualification de la Ligue des champions, la formation lyonnaise connait son adversaire et n'aura pas besoin d'attendre jusqu'au 28 juillet pour le savoir. Une bonne nouvelle pour le staff de Paulo Fonseca qui redoutait de tomber sur la double confrontation Sturm Graz - Hearts of Midlothian et donc de ne pas pouvoir travailler spécifiquement durant les quinze jours qui séparent l'OL de son premier rendez-vous européen.

Avec le Sparta Prague, le travail peut déjà commencer et n'a pas tardé à l'être dans les entrailles de l'Adidas Campus. Après le résultat du tirage, le travail de l'ombre s'est mis en route chez les analystes qui ont commencer à éplucher les différentes sorties du club d'Adam Karabec, que ce soit sur la fin de saison dernière ou sur cette préparation. Certaines choses ont évolué puisque la formation tchèque a perdu son meilleur buteur, Albion Rrahmani, parti du côté de Venise cet été. Il y a eu quelques renforts, mais dans le style proposé par Brian Priske, il ne devrait pas y avoir de grosses surprises.

L'OL avait anticipé les différents cas de figure du troisième tour

D'ailleurs, sans dire que l'OL se réjouissait de tomber sur le Sparta Prague, l'encadrement sportif voyait ce tirage plutôt d'un bon oeil. Non pas que la double confrontation s'annonce aisée, mais bien parce que le travail de préparation sera en partie plus facile à réaliser grâce à l'amical effectué contre le Slavia Prague, samedi dernier. Au moment de juger le tirage, Corentin Tolisso ne faisait d'ailleurs pas de mystère. "On a eu un petit avant-goût samedi contre le Slavia. C'est très, très bien. Au moins, on ne pourra pas être surpris", a confié le capitaine au média du club.

Il est vrai que l'amical contre le champion de Tchéquie a donné un vrai aperçu de ce qui peut attendre l'OL le 4 ou 5 août prochain à l'Epet Arena. Mais, cela n'a rien de surprenant puisque le club avait ciblé une partie de ses adversaires en amical en tentant de se rapprocher au maximum des styles de jeu de ses potentiels adversaires au troisième tour de la Ligue des champions. Alors, ce n'est pas vraiment un hasard ou une coïncidence de voir l'OL affronter les deux clubs de Prague à quinze jours d'intervalle. Cela avait été en grande partie anticipé, permettant du même coup de ne pas travailler dans l'urgence.

Fonseca : "L'adversaire le plus difficile de ce tirage"

En plus de décrypter le jeu du Sparta, Paulo Fonseca et ses joueurs pourront donc s'appuyer sur ce qui a été fait samedi dernier à l'Adidas Campus. Et le moins que l'on puisse dire est qu'il risque d'y avoir des choses à dire. Le Slavia avait permis de mettre en exergue certains manques dans les rangs lyonnais et le Portugais va pouvoir insister dessus lors de ses séances vidéos et sur le terrain. Mais plus que tactiquement, notamment sur les ressorties de balle, les Lyonnais vont devoir répondre présents dans l'intensité.

Bien que rivaux, le Sparta et le Slavia partagent un certain goût pour le défi physique et cela a beaucoup handicapé l'OL lors de son quatrième amical de l'été. "C’est une très bonne équipe, qui ressemble beaucoup au Slavia Prague qu’on a joué samedi dernier en match amical. Pour moi c’était l’adversaire le plus difficile de ce tirage au sort, a concédé Fonseca sur OLPlay. On s’attend à une rencontre compliquée, physique, avec un marquage individuel, mais on aura nos chances dans cette double confrontation." Plus que jamais les deux dernières semaines à venir avec deux amicaux (Wolfsburg et Real Betis) doivent permettre de monter en pression. Histoire de ne pas vivre une désillusion dès la première quinzaine d'août.