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Adam Karabec, ailier de l'OL
Adam Karabec, ailier de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL - Sparta Prague : l'heure des retrouvailles avec Karabec ?

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Prêté la saison passée à l'OL, Adam Karabec n'a pas convaincu le club lyonnais de lever son option d'achat. Le joueur offensif est donc retourné au Sparta Prague et pourrait retrouver son ancien club le 4 ou 5 août prochain. S'il fait toujours partie de l'effectif tchèque.

    La préparation estivale a connu un nouveau tournant ce lundi 20 juillet avec le tirage au sort du troisième tour de qualification de Ligue des champions. Après avoir certainement observé les différents adversaires potentiels, Paulo Fonseca et son staff vont désormais pouvoir se concentrer sur une unique équipe : le Sparta Prague. Le 4 ou 5 août prochain, ainsi que le 11 août pour le match retour à Décines, la formation tchèque se mettra en travers de la route des Lyonnais sur la voie de la Ligue des champions. Après avoir affronté le Slavia, autre équipe de Prague, samedi en amical, l'OL est plus ou moins déjà au fait de ce qui risque de l'attendre dans une quinzaine de jours.

    Une préparation sur fond de départ malgré tout

    Ce tirage au sort va permettre à Pavel Šulc de rentrer au pays. Enfin, encore faut-il que le numéro 10 soit un joueur de l'OL au moment de la confrontation dans la capitale début août. Avec les rumeurs qui circulent autour de son cas, rien n'est acquis. Paulo Fonseca et ses joueurs pourraient en revanche recroiser la route d'un joueur qu'ils connaissent bien. En effet, Adam Karabec est retourné au Sparta Prague suite à son prêt non concluant dans la capitale des Gaules la saison passée. Ayant repris avec son club formateur, le joueur offensif reste néanmoins un élément sur le départ. Reste à savoir si ce dernier sera conclu avant la double confrontation contre l'OL ou non...

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    1 commentaire
    1. Avatar
      BadGone91 - lun 20 Juil 26 à 13 h 50

      Au moins s'il joue on saura qu'il faut bloquer son pied gauche... et c'est tout.

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