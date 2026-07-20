OL - Mercato : un effectif plus que jamais à ajuster ?

Depuis trois semaines, l'OL a repris le chemin de l'entraînement et enchaine les matchs amicaux. Les quatre sorties ont montré certains manques, de quoi faire ajuster le mercato lyonnais ? Il faudra d'abord vendre.

Samedi, l'OL a connu sa première défaite de l'été et il n'y avait pas grand-chose à redire dessus. Le Slavia Prague, certes en avance sur sa préparation, a étouffé la formation lyonnaise, incapable de déployer un jeu cohérent. Si Paulo Fonseca a estimé que "le résultat n'est pas important", c'est bien le visage montré pendant deux heures qui a interrogé. Car il fait suite à des sorties précédentes loin d'être abouties également. Le coach portugais a mis ça sur le compte d'un début de préparation très physique, avec pas mal de séances doublées et donc le besoin d'encaisser la charge de travail. Cela peut s'entendre et peut être un point positif dans l'évolution à venir du groupe, avec un peu plus de jeu au menu durant le stage en Allemagne qui a débuté dimanche.

Néanmoins, les prestations depuis quatre matchs ont ainsi fait ressortir certains manques ciblés sur notre site il y a quelques heures. Des points d'amélioration à trouver au fil des semaines, mais aussi sur le mercato car aujourd'hui, l'effectif de l'OL ne semble pas taillé comme il faut. La fin de la Coupe du monde devrait aider à décanter certains dossiers sur le marché et le club lyonnais ne devrait pas y échapper.

Des retours qui peuvent changer la donne ?

Ce ne devrait pas être pour déplaire à la direction guidée par Matthieu Louis-Jean car il y a aujourd'hui toujours autant de difficultés à se séparer de certains éléments. Si le directeur sportif voulait que Paulo Fonseca puisse avoir rapidement une équipe compétitive pour performer en Ligue des champions, il aurait également voulu avoir quelques opportunités de trouver des portes de sortie à certains. Ce n'est pas encore le cas et il faut donc donner du temps de jeu à tout le monde. Alors avant de penser à acheter, il va aussi falloir vendre, mais l'OL a clairement besoin de recruter et le trou défensif depuis quatre matchs le confirme. Moussa Niakhaté et Nicolás Tagliafico ne sont pas encore revenus et feront du bien.

Néanmoins, se posent quelques questions rien que sur le poste à droite. Ainsley Maitland-Niles fait du Maitland-Niles et ce n'est clairement pas pour rassurer. Derrière lui, Steeve Kango, bien que plein de bonnes volontés, affiche certaines limites. Son positionnement sur le premier but du Slavia Prague laisse à désirer. Est-ce que cette doublette peut vraiment tenir la cadence ? Difficile à dire tandis que Ruben Kluivert n'affiche clairement pas des motifs de satisfaction depuis le début de la préparation alors qu'il a clairement un coup à jouer dans l'axe défensif...

Au milieu, un manque de complémentarité ?

C'est clairement le secteur dans lequel il ne manque pas de solutions. Trop même à l'instant T avec sept joueurs ayant fait le déplacement en Allemagne, tandis que Khalis Merah est resté à Décines pour se soigner. Avec Tessmann, Mangala ou encore De Carvalho, l'OL a trois éléments sur le départ, mais ça ne se bouscule pas au portillon. Des milieux défensifs auxquels la direction sportive a rajouté Mads Bidstrup et il semble y avoir un embouteillage. Se pose aussi la question de la complémentarité. Avec Morton, Bidstrup et Tolisso, l'OL a certes un milieu solide, mais qui manque clairement de créativité.

Noah Nartey a du mal à monter en puissance, tandis que Merah a avant tout un rôle ingrat de pressing dans les demandes de Fonseca. Ne manque-t-il finalement pas un milieu créateur qui prendrait la place de Corentin Tolisso, poussant ce dernier à reprendre place aux côtés de Tyler Morton et donc à avoir une influence encore meilleure sur le jeu lyonnais ? Cela avait été pointé du doigt la saison passée, mais le recrutement de Bidstrup laisse imaginer que "Captain Coco" va continuer dans ce rôle de numéro 10. À tort ou à raison ?

La pointe, des ailes, un vrai chantier offensif ?

Car ce qui a frappé, notamment contre le Servette et le Slavia, a été ce manque de liant offensif. Samedi, l'OL a eu du mal à ressortir les ballons et n'a pas pu varier son jeu. La perte d'un Roman Yaremchuk se fait sentir sur ce type de match, bien que Rémi Himbert n'hésite pas à donner de sa personne. Seulement, l'achat d'un buteur ressemble plus que jamais à une vraie priorité, d'autant plus si l'avenir de Pavel Šulc devient de plus en plus incertain. Reste ensuite la question des ailiers.

On ne peut pas faire de conclusions hâtives après quatre matchs, mais Julien Duranville n'a pas encore le rendement attendu et avec la vente de Moreira et l'absence qui se prolonge de Fofana, quelle concurrence pour le Belge ? Adil Hamdani ? Le jeune Lyonnais a montré de belles choses, mais Fonseca a rappelé qu'il "devait encore comprendre le football adulte et être régulier". De l'autre côté, Kaïl Boudache est le plus remuant, ayant notamment provoqué deux penaltys, mais là aussi les solutions manquent. Ernest Nuamah est attendu en Allemagne ce mardi et va être un vrai renfort. Mais toujours avec cette incertitude physique et cela fait quand même beaucoup d'ailiers dans ce cas…