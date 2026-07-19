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Ligue des champions : à quand remonte le dernier tour préliminaire de l'OL ?

  • par Alban Nivet

    • Avant d'entrer en lice au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions début août, l'OL va renouer avec un exercice qu'il n'avait plus connu depuis treize ans. Il faut en effet remonter à l'été 2013 pour retrouver la dernière participation lyonnaise à un tour qualificatif européen.

    Troisième de Ligue 1 à l'issue de la saison 2012-2013, l'équipe de Rémi Garde devait alors passer par le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions afin d'espérer rejoindre la phase de groupes. Opposés au Grasshopper Zurich, les Lyonnais s'étaient imposés à deux reprises sur le score de 1 à 0 grâce à des réalisations de Milan Bisevac à l'aller puis Clément Grenier au retour.

    La Real Sociedad avait mis fin au parcours lyonnais

    Qualifié pour les barrages, l'OL avait ensuite hérité de la Real Sociedad. La formation espagnole, emmenée notamment par Antoine Griezmann, Carlos Vela ou encore Haris Seferovic, allait rapidement prendre le dessus. À Gerland, les Rhodaniens s'étaient inclinés 2 à 0 après des buts de Griezmann et Seferovic. Le déplacement à Anoeta n'avait pas permis aux coéquipiers d'Alexandre Lacazette d'inverser la tendance. Un doublé de Carlos Vela avait offert une nouvelle victoire aux Basques (2-0), éliminant l'Olympique lyonnais sur l'ensemble des deux rencontres. Cette désillusion marquait alors la fin d'une longue période de présence quasi continue en phase de groupes de la coupe aux grandes oreilles.

    Une autre époque

    Anthony Lopes, Samuel Umtiti, Milan Bisevac, Maxime Gonalons, Clément Grenier et Yoann Gourcuff figuraient dans l'effectif lyonnais de l'époque. Plusieurs d'entre eux deviendront ensuite des cadres durant les années suivantes. Treize ans plus tard, aucun joueur présent sur les feuilles de match face au Grasshopper Zurich ou à la Real Sociedad n'évolue encore à l'OL. Le groupe de Paulo Fonseca s'apprête donc à renouer avec un rendez-vous européen que le club n'avait plus connu depuis l'été 2013. Le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions se disputera les 4 ou 5 août pour le match aller, avant une manche retour prévue une semaine plus tard. Mais l'adversaire, lui, sera connu lundi à midi.

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