Lundi se déroulera le tirage au sort du 3e tour préliminaire de Ligue des champions. Rendez-vous à midi pour connaître l'adversaire de l'OL.

Dans quelques heures, l'OL sera fixé. C'est un moment qu'il attend patiemment depuis la fin de la saison 2025-2026. Après sa 4e place en Ligue 1, il sait qu'il devra cravacher s'il veut rejoindre la Ligue des champions. Il lui faudra passer deux étapes, dont la première aura lieu début août. Ce sera le 3e tour préliminaire, qui est programmé les 4/5 et 11 août. Un rendez-vous évidemment crucial pour l'exercice à venir.

Le tirage au sort pour cette double confrontation aura lieu le lundi 20 juillet. L'UEFA procédera à cette tâche administrative à partir de midi. Cela se déroulera à Nyon, au siège de l'instance. On attend de découvrir le plus important, l'adversaire des Lyonnais, mais on dispose déjà de plusieurs informations. Déjà, ils sont tête de série, soit dans les quatre meilleures formations théoriques.

Qui sont les potentiels adversaires de l'OL ?

Un statut qui ne leur octroie pas l'assurance de recevoir au retour. Une donnée pas anodine, mais pas forcément clé pour autant, on a pu l'observer lors du 8e de finale contre le Celta de Vigo en mars. En revanche, elle restreint le nombre de rivaux potentiels. Ils sont cinq à pouvoir croiser les Rhodaniens : l'Union Saint-Gilloise (Belgique), le Sparta Prague (Tchéquie), le NEC Nijmegen (Pays-Bas) et le vainqueur du duel entre Sturm Graz (Autriche) et Heart of Midlothian (Écosse) au 2e tour.

Enfin, ajoutons que les perdants de ces affiches estivales ne sont pas éliminés des compétitions européennes. Non, ils seront directement rebasculés en Ligue Europa.