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(Photo by Valery HACHE / AFP)

OL : tout ce qu'il faut savoir sur le tirage au sort du Q3 de Ligue des champions

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • Lundi se déroulera le tirage au sort du 3e tour préliminaire de Ligue des champions. Rendez-vous à midi pour connaître l'adversaire de l'OL.

    Dans quelques heures, l'OL sera fixé. C'est un moment qu'il attend patiemment depuis la fin de la saison 2025-2026. Après sa 4e place en Ligue 1, il sait qu'il devra cravacher s'il veut rejoindre la Ligue des champions. Il lui faudra passer deux étapes, dont la première aura lieu début août. Ce sera le 3e tour préliminaire, qui est programmé les 4/5 et 11 août. Un rendez-vous évidemment crucial pour l'exercice à venir.

    Le tirage au sort pour cette double confrontation aura lieu le lundi 20 juillet. L'UEFA procédera à cette tâche administrative à partir de midi. Cela se déroulera à Nyon, au siège de l'instance. On attend de découvrir le plus important, l'adversaire des Lyonnais, mais on dispose déjà de plusieurs informations. Déjà, ils sont tête de série, soit dans les quatre meilleures formations théoriques.

    Qui sont les potentiels adversaires de l'OL ?

    Un statut qui ne leur octroie pas l'assurance de recevoir au retour. Une donnée pas anodine, mais pas forcément clé pour autant, on a pu l'observer lors du 8e de finale contre le Celta de Vigo en mars. En revanche, elle restreint le nombre de rivaux potentiels. Ils sont cinq à pouvoir croiser les Rhodaniens : l'Union Saint-Gilloise (Belgique), le Sparta Prague (Tchéquie), le NEC Nijmegen (Pays-Bas) et le vainqueur du duel entre Sturm Graz (Autriche) et Heart of Midlothian (Écosse) au 2e tour

    Enfin, ajoutons que les perdants de ces affiches estivales ne sont pas éliminés des compétitions européennes. Non, ils seront directement rebasculés en Ligue Europa.

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    3 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 19 Juil 26 à 16 h 24

      Du coup on connaît nos adversaires en Ligue Europa ?...

      Signaler
      1. Avatar
        lekinslayer - dim 19 Juil 26 à 16 h 55

        Pour le moment c'est

        Bournemouth
        Sunderland
        Crystal Palace
        AC Milan
        Juventus
        Real Sociedad
        Celta Vigo
        Hoffenheim
        Leverkusen (Moreira potentiel)
        Marseille
        Rennes
        Alkmaar
        Torreense (vainqueur coupe national Portugal)

        Tout le reste les barrages / tours de qualifs sont encore en cours

        Signaler
    2. Dark phalus
      Dark phalus - dim 19 Juil 26 à 16 h 55

      L'union Saint Gilloise est l'équipe à éviter absolument.

      Signaler

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