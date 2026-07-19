En Allemagne, l'OL va "commencer à travailler d’autres choses"

Ce dimanche, l'OL entame son stage en Allemagne, où il se trouve jusqu'à vendredi. L'occasion pour le groupe de "travailler autre chose" que le physique.

C'est une des explications des rencontres poussives de l'OL cette semaine. Vainqueur petitement du FC Servette 2 à 1 mercredi, il a perdu 2 à 0 contre le Slavia Prague samedi, sans que cela soit injustifié. En Allemagne, on a vu des Lyonnais en manque d'idées globalement, et surtout en difficulté à la relance. Même si par séquences, notamment lorsqu'ils trouvaient de la profondeur en passant la première ligne de pressing tchèque, ils arrivaient à instiller le danger dans l'arrière-garde adverse. Mais cela reste maigre.

"L’équipe est très bien physiquement"

Le staff espère donc passer à la vitesse supérieure. C'est l'objectif du stage à Herzogenaurach, au campus Adidas, du côté de la Bavière. Début du rassemblement ce dimanche, avec au menu des entraînements et des activités de cohésion. Au vu des déclarations de Paulo Fonseca, cette semaine devrait être axée sur le jeu davantage que sur l'aspect athlétique. "Maintenant, nous devons commencer à travailler d’autres choses. L’équipe est très bien physiquement. Nous devons calmer un peu sur ce point, a-t-il confié sur OL Play. Les infrastructures et les conditions pour ce stage sont incroyables. C’est la meilleure gamme."

On verra assez vite, dès le 24 juillet contre Wolfsburg, puis le 29 face au Real Betis, si ces séances portent leurs fruits. Il le faudra, car derrière, ce sera sans filet, avec le 3e tour préliminaire de Ligue des champions début août.