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Nicolas Tagliafico avec l'Argentine
Nicolas Tagliafico avec l’Argentine (Photo by Charly TRIBALLEAU / AFP)

OL : 4e finale avec l'Argentine pour Nicolas Tagliafico

  • par Gwendal Chabas
  • 5 Commentaires

    • International depuis 2017, Nicolas Tagliafico a vécu toutes les campagnes de l'Argentine sur la presque décennie écoulée. Ce dimanche soir, il connaîtra sa 4e finale avec l'Albiceleste, l'occasion de marquer l'histoire.

    Portée par un joueur unique, l'Argentine peut marquer l'histoire ce dimanche. Elle est à 90 minutes, voire un peu plus, d'un doublé en Coupe du monde. Ce que plus personne n'a réalisé depuis le Brésil en 1958 et 1962. Pour cela, Nicolas Tagliafico, Lionel Messi et leurs coéquipiers devront dominer l'Espagne qui a prouvé sa solidité tout au long du tournoi. Mais la résilience de l'Albiceleste rend cette affiche indécise. Surtout que l'expérience parle pour elle.

    Tagliafico n'a jamais perdu en finale

    Car à l'image du défenseur lyonnais, elle va vivre une nouvelle finale de grand tournoi. Ce sera la quatrième pour le latéral de l'OL. Devenu international en 2017, il cumule 82 capes désormais, et connaîtra sa deuxième finale de Mondial. Il avait soulevé la précédente en 2022 contre la France. D'ailleurs, il a toujours gagné ces matchs pour le titre, car il a aussi remporté deux Copa America en 2021 et 2024, après l'élimination en demi-finales en 2019.

    Un savoir-faire, puisque Nicolas Tagliafico a conquis trois des cinq compétitions planétaires qu'il a connues. Avant une quatrième couronne sur six ce 19 juillet ?

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    5 commentaires
    1. Avatar
      ren83 - dim 19 Juil 26 à 12 h 33

      On devrait le garder ?? il avait la tete ailleurs a l ol

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    2. Juni38
      Juni38 - dim 19 Juil 26 à 12 h 47

      Et pendant ce temps , je me marre vraiment ce matin en lisant les commentaires sur Cherki .

      Par exemple celui ci

      Je me répète : un joueur de Futsal, Ben Arfa 2.0.
      Un prêt à Fulham dans 2 ans, Besiktas puis Saudi League.
      Avant le grand défi de sa carrière, une pige de 6 mois à Pattaya en Thai Premier League.
      Merci pour tout, l'artiste.

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    3. OLVictory
      OLVictory - dim 19 Juil 26 à 13 h 25

      Vas-y Nicolas, rends-nous fier et rapporte-nous ce trophée !

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    4. Avatar
      olgoneforever - dim 19 Juil 26 à 14 h 08

      Tous mes encouragements Nicolas!
      Quelque part fait briller le blason de l'Olympique Lyonnais !

      Hier soir Cherki et Gusto m'ont vite fait oublier qu'ils venaient de mon club de cœur...
      A la fois ils n'étaient pas les seuls!

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    5. Mike Altheos Blueberry
      Mike Altheos Blueberry - dim 19 Juil 26 à 14 h 41

      N'empêche, au niveau international, il a un sacré palmarès.
      La question sera de savoir quelle sera son implication à son retour.
      Mais sincèrement, de nos 3 joueurs actuels pour le poste, s'il est disponible, c'est celui que je titularise sans hésiter.

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