OL : 4e finale avec l'Argentine pour Nicolas Tagliafico

International depuis 2017, Nicolas Tagliafico a vécu toutes les campagnes de l'Argentine sur la presque décennie écoulée. Ce dimanche soir, il connaîtra sa 4e finale avec l'Albiceleste, l'occasion de marquer l'histoire.

Portée par un joueur unique, l'Argentine peut marquer l'histoire ce dimanche. Elle est à 90 minutes, voire un peu plus, d'un doublé en Coupe du monde. Ce que plus personne n'a réalisé depuis le Brésil en 1958 et 1962. Pour cela, Nicolas Tagliafico, Lionel Messi et leurs coéquipiers devront dominer l'Espagne qui a prouvé sa solidité tout au long du tournoi. Mais la résilience de l'Albiceleste rend cette affiche indécise. Surtout que l'expérience parle pour elle.

Tagliafico n'a jamais perdu en finale

Car à l'image du défenseur lyonnais, elle va vivre une nouvelle finale de grand tournoi. Ce sera la quatrième pour le latéral de l'OL. Devenu international en 2017, il cumule 82 capes désormais, et connaîtra sa deuxième finale de Mondial. Il avait soulevé la précédente en 2022 contre la France. D'ailleurs, il a toujours gagné ces matchs pour le titre, car il a aussi remporté deux Copa America en 2021 et 2024, après l'élimination en demi-finales en 2019.

Un savoir-faire, puisque Nicolas Tagliafico a conquis trois des cinq compétitions planétaires qu'il a connues. Avant une quatrième couronne sur six ce 19 juillet ?