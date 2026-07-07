Tagliafico, dernier joueur de l'OL en lice à la Coupe du monde

Il reste un seul représentant de l'OL à la Coupe du monde. Il s'agit de Nicolás Tagliafico qui affronte l'Égypte ce soir avec l'Argentine.

Ils étaient six sur la ligne de départ le 11 juin dernier. Six joueurs contractuellement liés au club lyonnais engagés à la Coupe du monde. Leurs parcours respectifs ayant tous connu des fortunes plus ou moins diverses, au final il n'en reste qu'un. Nicolás Tagliafico.

Une dizaine de jours avant l'épilogue de la compétition, seul le rugueux latéral gauche est encore en course côté OL.

Les plus avisés ne seront sans doute pas surpris par l'identité du dernier récalcitrant. L'Argentine faisant figure de favori en début de tournoi, il n'est donc pas illogique de composer avec elle à l'approche des quarts de finale.

Argentine - Égypte : une place de quart de finale en jeu

Ce sera d'ailleurs tout l'enjeu de son match du jour contre l'Égypte (18h, heure française). Valider son ticket pour les quarts de finale ou trépasser. Au bord du gouffre contre le Cap-Vert, l'Albiceleste devra vite se ressaisir contre les Pharaons du duo Salah - Marmoush.

Une affiche quasi inédite puisque les deux nations ne se sont affrontées qu'à une seule reprise dans toute leur histoire. Une opposition qui remonte au 26 mars 2008 et qui avait vu l'Argentine l'emporter 1-0 au Caire.

Selon toute vraisemblance, Nicolás Tagliafico devrait débuter la partie et honorer ainsi sa 80e sélection. Le vainqueur de ce match rencontrera le gagnant du dernier huitième de finale, Suisse - Colombie (22h, heure française).