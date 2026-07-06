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Mateo Del Blanc, latéral de Union Santa Fé
Mateo Del Blanc, latéral de Union Santa Fé (Photo by Pedro VILELA / Getty Images South America / Getty Images via AFP)

Un temps suivi par l'OL, Matéo Del Blanco va signer à Strasbourg

  • par Thomas Dioudonnat

    • Annoncé sur les tablettes de l'OL, le latéral gauche argentin Matéo Del Blanco va finalement s'engager avec Strasbourg dans les prochains jours.

    Il était dans le viseur des recruteurs rhodaniens depuis plusieurs mois. Le défenseur de l'Union Santa Fé va prendre la direction de Strasbourg selon les informations de L'Équipe. Le club alsacien a décidé de lever la clause libératoire estimée à 2,1 milllions d'euros pour le joueur âgé de 22 ans.

    Avec son club argentin, Matéo Del Blanco aura accumulé une centaine de matches depuis ses débuts chez les professionnels au printemps 2023.

    Latéral gauche : 3 joueurs pour deux places

    À Lyon, le recrutement récent de Mohamed Ouedraogo pour occuper le flanc gauche de la défense lyonnaise a semble-t-il comblé les besoin du club dans ce secteur de l'équipe. Le chantier des latéraux n'est cependant toujours pas refermé du côté de l'OL.

    D'autres mouvements dans le sens des départs pourraient intervenir. L'arrivée de l'international burkinabé la semaine dernière devrait ainsi entrainer le départ d'un autre latéral. Nicolás Tagliafico, dont le contrat expire en juin 2027 pourrait quitter le club. Le défenseur auriverde Abner Vinícius pourrait lui aussi faire ses valises pour continuer sa carrière au Brésil.

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