OL - Mercato : un latéral argentin dans le viseur ?

Avec un Nicolas Tagliafico vieillissant et légèrement sur les nerfs, l'OL pourrait bien se mettre en quête d'un latéral gauche pour la saison prochaine. Le club français ferait partie des formations françaises intéressées par Mateo Del Blanco.

Ligue des champions ou pas Ligue des champions ? C'est la question de cette fin de saison à l'OL avec plus que trois matchs à disputer. Les Lyonnais sont en ballotage favorable et une partie de cette course pourrait bien se jouer ce dimanche à Décines face à Rennes. Une participation à la coupe aux grandes oreilles et ce serait l'assurance d'une manne financière non négligeable. Aussi bien pour renflouer les caisses que pour se montrer attractif sur le marché des transferts. Néanmoins, il ne faut pas s'attendre à des folies car l'OL reste sous surveillance. Alors ce sera encore la chasse aux bons coups, à l'image de ce qui a été fait l'été dernier. En ce sens, la cellule de recrutement va regarder dans des championnats exotiques ou mineurs pour flairer la bonne affaire. Mateo Del Blanco en sera-t-il une ?

Un prix largement abordable

Avec Nicolas Tagliafico et Abner, l'OL a déjà deux spécialistes au poste de latéral gauche. Néanmoins, l'Argentin coche en tout cas plusieurs cases qui seraient susceptibles d'intéresser la formation rhodanienne : un profil jeune, lui qui n'a que 22 ans, et un prix qui est loin d'être rédhibitoire. D'après la presse argentine, le latéral d'Union Santa Fé serait disponible contre un chèque de trois millions d'euros. Une somme dans les cordes lyonnaises, même s'il existe une concurrence en Ligue 1. Toulouse et Strasbourg seraient aussi sur le coup d'un joueur qui possède déjà une centaine de matchs en professionnel.