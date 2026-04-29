Pour Toulouse - OL, Martinez Novell vivra sa dernière au Stadium

A trois journées de la fin, Toulouse a annoncé la fin de la collaboration avec Carles Martinez Novell à l’issue de la saison. L’entraîneur espagnol dirigera son dernier match à domicile contre l’OL, le 10 mai prochain.

Il aura à coeur de finir sur une très bonne note et ce n'est pas forcément une bonne chose pour l'OL. Ce mercredi, Toulouse a annoncé la fin de sa collaboration avec Carles Martinez Novell à l'issue de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Arrivé en Haute-Garonne dans un rôle d'adjoint de Philippe Montanier lors de la saison 2022/2023, ponctuée d'une victoire en Coupe de France, l'Espagnol avait pris la suite de l'entraîneur français l'été suivant.

Un passage réussi sur les bords de la Garonne

Il est parvenu à stabiliser le club en Ligue 1 en terminant à la onzième place lors de sa première saison et à la dixième lors de l'exercice suivant. Il a aussi connu quelques grands moments, comme la victoire en Ligue Europa face à Liverpool au Stadium (3-2). Son profil d'entraîneur formateur, lui qui est passé par la Masia au cours de sa carrière, et sa philosophie de jeu ont parfaitement collé à l'écosystème toulousain. Aujourd'hui, le "Téfécé" se retrouve dixième, maintenu, et le technicien catalan de 41 ans peut avoir le sentiment du travail bien fait.

Il ne prolongera donc pas son contrat à Toulouse, lui qui est annoncé proche de Gérone en Liga, et jouera son dernier match au Stadium face à l'OL le dimanche 10 mai (21h). L'occasion de dire au revoir à ses supporters et de clôturer ce chapitre de la plus belle des manières. Pour les Lyonnais, il vaudrait mieux gâcher ces adieux.