Première confrontation entre l'OL et le FC Saint-Gall

Si l'OL a plusieurs fois croisé la route d'un club suisse, il n'a jamais défié le FC Saint-Gall. Rendez-vous le 11 juillet prochain à Décines.

Le FC Sion, Lausanne, Neuchâtel, et même l'US Port-Valais... Dans son histoire, l'OL a régulièrement défié des formations suisses lors de ses matchs amicaux. Celui qu'il a sûrement le plus affronté ? Le Servette FC, qui croisera à nouveau le 15 juillet prochain du côté de Bourgoin. Au cours d'affiches officielles, on peut également citer le FC Bâle, les Young Boys de Berne (tous deux sur cet exercice en Ligue Europa) et le Grasshopper Zurich.

Vainqueur de la Coupe et deuxièmedu championnat

La préparation 2026 de l'Olympique lyonnais aura un fort accent helvétique, puisque le FC Saint-Gall est également compris dans le menu. À Décines, les coéquipiers de Corentin Tolisso recevront le dernier vainqueur de la Coupe de Suisse le 11 juillet (10h30). Ce sera une première opposition entre les deux clubs, d'aussi loin que l'on peut remonter sur le site OL Passé Présent.

Cette confrontation ne sera pas à prendre à la légère du côté rhodanien. En effet, les Saint-Gallois ont également terminé deuxièmes du championnat, derrière Thoune, le surprenant vainqueur. C'est donc incontestablement une des meilleures équipes du pays.