Actualités
L’équipe du FC Saint-Gall (@FC Saint-Gall)

Première confrontation entre l'OL et le FC Saint-Gall

  • par Gwendal Chabas

    • Si l'OL a plusieurs fois croisé la route d'un club suisse, il n'a jamais défié le FC Saint-Gall. Rendez-vous le 11 juillet prochain à Décines.

    Le FC Sion, Lausanne, Neuchâtel, et même l'US Port-Valais... Dans son histoire, l'OL a régulièrement défié des formations suisses lors de ses matchs amicaux. Celui qu'il a sûrement le plus affronté ? Le Servette FC, qui croisera à nouveau le 15 juillet prochain du côté de Bourgoin. Au cours d'affiches officielles, on peut également citer le FC Bâle, les Young Boys de Berne (tous deux sur cet exercice en Ligue Europa) et le Grasshopper Zurich.

    Vainqueur de la Coupe et deuxièmedu championnat

    La préparation 2026 de l'Olympique lyonnais aura un fort accent helvétique, puisque le FC Saint-Gall est également compris dans le menu. À Décines, les coéquipiers de Corentin Tolisso recevront le dernier vainqueur de la Coupe de Suisse le 11 juillet (10h30). Ce sera une première opposition entre les deux clubs, d'aussi loin que l'on peut remonter sur le site OL Passé Présent.

    Cette confrontation ne sera pas à prendre à la légère du côté rhodanien. En effet, les Saint-Gallois ont également terminé deuxièmes du championnat, derrière Thoune, le surprenant vainqueur. C'est donc incontestablement une des meilleures équipes du pays.

    à lire également
    Chanelet, Laigle et Caveglia... Les anciens de l'OL à Saint-Forgeux ce samedi

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Première confrontation entre l'OL et le FC Saint-Gall 08:00
    Les joueuses d'OL Lyonnes autour de Brand et Shrader en Ligue des champions
    43 matchs cette saison, OL Lyonnes bat un record 07:30
    Christiane Endler, gardienne de l'OL
    OL Lyonnes : Christiane Endler a assisté au match d'ouverture du Mondial 12/06/26
    Tiago Gonçalves et Angel Garcia ont signé leur premier contrat professionnel avec l'OL
    OL Académie : un joueur peut désormais signer un premier contrat pro de 5 ans 12/06/26
    Nicolas Tagliafico avec l'Argentine
    Coupe du monde : Tagliafico possiblement forfait pour les deux premiers matchs de l'Argentine 12/06/26
    Chanelet, Laigle et Caveglia... Les anciens de l'OL à Saint-Forgeux ce samedi 12/06/26
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    Ligue 1 : l'OL fera partie des premiers clubs à reprendre 12/06/26
    Mathieu Bodmer, consultant pour Prime Video
    Mercato : Mathieu Bodmer (ex-OL) retourne à Caen 12/06/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Tournoi Maurice Revello : De Carvalho (OL) buteur, le Portugal en finale 12/06/26
    Mercato : OL Lyonnes engage la gardienne Maria Luisa Grohs 12/06/26
    Entre 10 et 25 euros pour assister à OL - Servette FC à Bourgoin 12/06/26
    Ligue 1 : Le Havre, premier adversaire de l'OL à domicile 12/06/26
    Mondial : première ratée pour Šulc (OL) et la Tchéquie 12/06/26
    Le Celta de Vigo et l'OL avant le huitième de finale aller de Ligue Europa
    Ligue des champions : les qualifications, des matchs pas comme les autres attendent l'OL 12/06/26
    Mercato : l'OL proche de recruter un espoir belge ? 12/06/26
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve reprendra le 6 juillet 12/06/26
    Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg - OL
    En plus de Mâcon, l’OL affrontera Saint-Gall et le Servette 11/06/26
    Le joueur de l'OL Pavel Sulc avec la République tchèque
    Début de la Coupe du monde pour Pavel Šulc (OL) et la Tchéquie 11/06/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut