Entre 10 et 25 euros pour assister à OL - Servette FC à Bourgoin

Pour la 3e année de suite, l'OL ira à Bourgoin. Le 15 juillet, le match face au Servette FC sera le premier accessible au public, qui devra débourser entre 10 et 25 euros pour y assister.

Dans moins d'un mois, l'OL rejouera au foot. Les 8 et 11 juillet, il défiera Mâcon 71 et le FC Saint-Gall lors de matchs amicaux. Deux parties disputées à huis clos du côté de Décines. Un peu de patience donc pour les supporters qui voudraient aller voir leur équipe de cœur. Rendez-vous le 15 juillet, à Bourgoin, pour le duel face au Servette FC, une autre équipe suisse. Coup d'envoi à 18h30.

Ce sera la première affiche avec du public lors de la préparation des Lyonnais. Le stade Pierre-Rajon attend beaucoup de monde, lui qui a l'habitude désormais de recevoir son voisin du Rhône. Au-delà du fameux 16e de finale de Coupe de France perdu par Alexandre Lacazette et ses coéquipiers en 2025, il est souvent venu l'été.

Le Servette FC est déjà venu à Bourgoin

L'an passé, on se souvient qu'il y avait défié Getafe (2-1). En 2024, c'est le Torino qui s'était déplacé, tout comme le Dynamo Kiev (2022) ou encore Bourg-en-Bresse en 2019. À noter que le club de Genève est déjà apparu dans la ville berjallienne, en 2019. Il avait gagné 2 à 1, alors que son adversaire revenait d'un stage intensif à Tignes.

Si vous souhaitez vivre cette rencontre, sachez que les billets sont déjà disponibles. Les prix oscillent entre 10 et 25 euros en fonction de l'emplacement. Dans les tribunes Nord et Berjallie, les montants sont les plus bas. Comptez 15 euros à l'Est, et 25 euros dans la tribune Marchand. Rendez-vous sur ce lien pour en profiter.