Ligue 1 : Le Havre, premier adversaire de l'OL à domicile

Ce ne sera pas le premier match à domicile de la saison. Néanmoins, on sait que l'OL accueillera Le Havre le week-end du 29 août pour sa première réception en Ligue 1.

Supporters de l'OL, vous pouvez réserver votre week-end du 29 août et prévoir votre place au stade. En effet, on sait que le premier match à domicile des coéquipiers de Corentin Tolisso en Ligue 1 aura lieu à cette date. Qui sera le visiteur ? Le Havre, formation qui a énormément changé cet été, mais qui conserve son coach Didier Digard. En revanche, le directeur sportif Mathieu Bodmer devrait être remplacé par Demba Ba. Capables de gêner bon nombre d'équipes, les Normands seront les adversaires des Lyonnais lors de la 2e journée.

Deux matchs de suite à domicile

Après Toulouse, les Rhodaniens auront le droit à deux réceptions. Outre le HAC, il accueillera Auxerre lors de la J3 (début septembre). Autrement dit, deux affiches, sur le papier, plutôt abordables pour commencer l'exercice. À noter que les fans auront déjà pu assister à au moins une partie européenne avant ça. Ce sera à l'occasion du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions début août. Avec l'espoir de vivre aussi les barrages dans la foulée.