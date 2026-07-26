OL Académie : les U19 connaissent également leur calendrier

Comme les U17 et la réserve de l’OL, les U19 de Karim Bounouara connaissent leur calendrier pour la saison à venir. Ils débuteront par la réception de Clermont, le 23 août.

À Décines et à Meyzieu, le travail bat son plein. La reprise a sonné depuis plusieurs semaines pour la réserve de l'OL, tandis que les U19 et les U17 ont retrouvé le chemin des terrains depuis une dizaine de jours. Suffisant pour disputer un premier match amical, à un mois du retour de la compétition avec le championnat. Vainqueur de la réserve du FBBP01 samedi (1-2), les U19 ont découvert leur calendrier pour la saison 2026-2027 qui débutera le 23 août prochain.

Retrouver enfin les play-offs

Ce sera à la maison avec la réception de Clermont à Meyzieu. Les joueurs de Karim Bounouara recevront d’ailleurs deux fois de suite puisque le FC Annecy débarquera à l’OL Académie une semaine plus tard pour la deuxième journée. Le club haut-savoyard est le seul autre représentant de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans cette poule B, l’AS Saint-Etienne étant notamment dans la poule D, empêchant donc un derby pour les jeunes Lyonnais.