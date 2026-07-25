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Florent Balmont, entraîneur des U19 de l'OL et membre de l'OL Légendes
Florent Balmont, entraîneur des U19 de l’OL et membre de l’OL Légendes (crédit : David Hernandez)

OL Académie : les U17 débuteront leur saison contre Torcy

  • par David Hernandez

    • Ayant repris l'entraînement depuis dix jours, les U17 de l'OL ont disputé un premier amical. Une rencontre qui doit les mener jusqu'à la reprise du championnat le 23 août face à Torcy.

    Après avoir pris connaissance de leur groupe, les U17 de l'OL savent désormais quel est leur calendrier pour la saison 2026-2027 dans le championnat national. Ces dernières heures, la FFF a dévoilé les vingt journées des cinq poules du championnat national U17. Placés dans le groupe C, les joueurs de Florent Balmont et Pierre Chavrondier débuteront leur saison le 23 août avec un premier match du côté de Meyzieu. Ils affronteront l'US Torcy avant d'enchaîner dès le week-end suivant avec un derby.

    Un premier nul en amical

    Les Lyonnais iront du côté du stade Vuillermet pour affronter les voisins du FC Lyon. Ayant repris l'entraînement le 16 juillet, les U17 de l'OL ont à présent moins d'un mois avant la reprise de la compétition. Plusieurs amicaux seront au programme, dont l'un a eu lieu vendredi contre... le FC Lyon (0-0). Qualifiés pour les play-offs mais éliminés dès le premier tour par Clermont, les jeunes Lyonnais tenteront de faire aussi bien, voire mieux.

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