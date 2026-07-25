Contre Wolfsburg, l'OL a mis fin à une longue série négative

En gardant sa cage inviolée, l'OL a mis fin à une série de 9 matchs en encaissant au moins un but. Les Lyonnais peuvent encore remercier Dominik Greif, à son avantage quand la formation rhodanienne a subi en début de match.

On pourrait dire qu'il arrive au meilleur des moments. À une dizaine de jours du match aller contre le Sparta Prague, l'OL a enfin réussi à garder sa cage inviolée. Vendredi, Paulo Fonseca et Clinton Mata se montraient satisfaits de ressortir d'un match sans avoir encaissé le moindre but. Cela n'était encore jamais arrivé durant cet été avec huit buts pris en quatre rencontres avant le coup d'envoi contre Wolfsburg. Cette série remontait même à plus loin puisque la fin de saison dernière s'était soldée par cinq dernières journées à voir l'équipe adverse transpercer la muraille lyonnaise. Neuf matchs donc et une série qui durait depuis le 12 avril dernier et la venue de Lorient à Décines (victoire 2-0).

Greif déjà prêt pour la Ligue des champions

Dans le jeu poussif encore proposé à Bamberg, l'OL verra ce clean sheet comme un point positif. Toutefois, il a encore fallu un grand Dominik Greif pour que la série négative ne se prolonge pas encore pour un match. Sur la première demi-heure, le gardien slovaque a mis en échec à trois ou quatre reprises les attaquants de Wolfsburg. Une façon de maintenir le bateau à flot. Mais aussi de se dire qu'il y en a au moins un qui est déjà prêt pour la double confrontation contre le Sparta Prague.