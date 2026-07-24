Amical : sans briller, l'OL s'impose contre Wolfsburg (2-0)

C'est la fin de cette parenthèse allemande pour l'OL. Une victoire facile (2-0) mais sans éclat pour les hommes de Paulo Fonseca.

Après une première mi-temps de 60 minutes ponctuée de longues minutes de temps additionnel, les Lyonnais sont revenus sur le pré au trot, bien installés dans le faux rythme de la rencontre. À la 64e minute, Boudache s'est montré volontaire mais toujours autant brouillon au moment de conclure son action. La recrue a beaucoup tenté sur son côté mais avec encore du déchet technique. Son envie plaide cependant pour lui, dans un match qui a cruellement manqué de vivacité. Trois minutes plus tard, à la suite d'un tir repoussé de Duranville, très remuant contre Wolfsburg, l'ailier belge a vu sa tentative bonifiée par Maitland-Niles.

L'Anglais a bien suivi la prise d'initiative de son coéquipier en poussant le ballon au fond des filets d'un plat du pied gauche (67e). Une seconde période pas bien plus emballante que la première en termes d'intensité. La différence, c'est que l'OL a joué à onze contre dix pendant 45 minutes sans donner l'impression de pouvoir créer des décalages.

Duranville a marqué des points

À la 76e minute, Ouedraogo et De Carvalho ont été remplacés par Tessmann et Abner. Des premiers changements qui sont intervenus assez tard dans cette partie. Un indice tangible pour avoir une idée des titulaires qui pourraient débuter contre le Sparta Prague en Ligue des Champions. Fidèle à lui-même, De Carvalho a joué à sa main, sans être époustouflant mais sans prendre de risque non plus.

Le joueur formé à l'OL avait eu toute la confiance de Fonseca lors de la campagne européenne la saison dernière. Est-ce que le coach portugais pourrait réitérer cette expérience avec le Gone contre les Tchèques ?

L'OL a joué à onze contre dix durant toute la seconde mi-temps

L'arbitre aurait pu dégainer un nouveau carton rouge pour Wolfsburg à la 77e minute après une main adverse coupable. La fin de match a été hachée par beaucoup de changements, le club allemand en réalisant sept à la 79e minute. La grande rotation olympienne s'est déroulée à la 91e minute avec huit changements dans les rangs rhodaniens. Trois minutes plus tard, le jeune Gomes Rodriguez a doublé la mise pour sa formation (94e). Une fin de partie sans grand intérêt en matière d'enjeu, si ce n'est la préservation du clean sheet, le premier de la présaison.

Une opposition marqué par la première apparition de Malick Fofana sur les pelouses cette saison. L'OL s'est montré solide dans les phases de possession. En supériorité numérique et face à un club de deuxième division, cette donnée ne saurait être révélatrice du niveau réel de l'équipe, dix jours avant son entrée en lice en C1 à Prague.