Amical : sans briller, l'OL s'impose contre Wolfsburg (2-0)

C'est la fin de cette parenthèse allemande pour l'OL. Une victoire facile (2-0) mais sans éclat pour les hommes de Paulo Fonseca.
Après une première mi-temps de 60 minutes ponctuée de longues minutes de temps additionnel, les Lyonnais sont revenus sur le pré au trot, bien installés dans le faux rythme de la rencontre. À la 64e minute, Boudache s'est montré volontaire mais toujours autant brouillon au moment de conclure son action. La recrue a beaucoup tenté sur son côté mais avec encore du déchet technique. Son envie plaide cependant pour lui, dans un match qui a cruellement manqué de vivacité. Trois minutes plus tard, à la suite d'un tir repoussé de Duranville, très remuant contre Wolfsburg, l'ailier belge a vu sa tentative bonifiée par Maitland-Niles.
L'Anglais a bien suivi la prise d'initiative de son coéquipier en poussant le ballon au fond des filets d'un plat du pied gauche (67e). Une seconde période pas bien plus emballante que la première en termes d'intensité. La différence, c'est que l'OL a joué à onze contre dix pendant 45 minutes sans donner l'impression de pouvoir créer des décalages.
Duranville a marqué des points
À la 76e minute, Ouedraogo et De Carvalho ont été remplacés par Tessmann et Abner. Des premiers changements qui sont intervenus assez tard dans cette partie. Un indice tangible pour avoir une idée des titulaires qui pourraient débuter contre le Sparta Prague en Ligue des Champions. Fidèle à lui-même, De Carvalho a joué à sa main, sans être époustouflant mais sans prendre de risque non plus.
Le joueur formé à l'OL avait eu toute la confiance de Fonseca lors de la campagne européenne la saison dernière. Est-ce que le coach portugais pourrait réitérer cette expérience avec le Gone contre les Tchèques ?
L'OL a joué à onze contre dix durant toute la seconde mi-temps
L'arbitre aurait pu dégainer un nouveau carton rouge pour Wolfsburg à la 77e minute après une main adverse coupable. La fin de match a été hachée par beaucoup de changements, le club allemand en réalisant sept à la 79e minute. La grande rotation olympienne s'est déroulée à la 91e minute avec huit changements dans les rangs rhodaniens. Trois minutes plus tard, le jeune Gomes Rodriguez a doublé la mise pour sa formation (94e). Une fin de partie sans grand intérêt en matière d'enjeu, si ce n'est la préservation du clean sheet, le premier de la présaison.
Une opposition marqué par la première apparition de Malick Fofana sur les pelouses cette saison. L'OL s'est montré solide dans les phases de possession. En supériorité numérique et face à un club de deuxième division, cette donnée ne saurait être révélatrice du niveau réel de l'équipe, dix jours avant son entrée en lice en C1 à Prague.
De ce que j'en ai vu c'était quand même beaucoup mieux une fois les remplacements faits. Fofana Nuamah AGR plutôt pas mal
Mais ça reste un match bizarre de 105 minutes, avec un rouge en amical, qui n'a même pas eu le droit d'être remplacer (ce qui est normalement la norme en amical d'avoir le droit de remplacer les joueurs qui ont pris un rouge)
Nuamah n'est pas entré, 1ère mi-temps à droite : K. Boudache, 2e : Hamdani
pardon effectivement, mais Hamdani a fait une bonne entrée
Wolfsburg est devenu une équipe de D2. Qu'on gagne ou qu'on gagne ça n'apprend rien ? C'est quoi l'intérêt d'affronter des équipes faibles ?
Bah justement : sans le rouge JAMAIS on aurait gagner ce match. Donc ça veut bien dire qu'on a BEAUCOUP de choses a bosser si on n'est même pas capable de gagner a 11 contre 11 contre un club de D2 allemande
C était quand même un match maîtrisé avec un bon pressing haut. Cela manque un peu de percussion et de création devant mais ils ne se connaissent pas encore beaucoup. Derrière c'est assez solide je trouve même si il y avait peu de situation dangereuse des allemands. Je ne m attendais pas a beaucoup mieux pour un match Amical. Par contre , ils auraient pu faire entrer un autre joueur pour le carton rouge. On s en fou du résultat et c'est évident qu a un de moins on court plus après le ballon. Fofana m inquiète, il me semble qu il boitait au coup de sifflet finale.
Imbert aurait pu marqué sans une faute grossière a l entrée de la surface ou de la tête dévié sur un bon centre. Il lui manque pas grand chose pour être efficace. Un peu de muscu peut être. Duranville a essayé me semble monter en puissance . Un peu dessus de notre milieu avec tolisso, morton . Aucune prise de risque , ni de passes bien senti .
Et Bidstrup ? aux abonnés absents ??
Si jamais on cherche un ailier Reese est bon et leur arrière gauche est bon si seulement on avait des joueurs comme ça 🙂
Duranville, aussi fiable que Durandil ? (https://www.youtube.com/watch?v=QWK3ISK-gxk)
Salut poussin,
C'est Himbert 😉
Salut GIANI69,
Mads n'a pas joué. Je viens de lire qu'il s'était entrainé à part du reste du groupe hier. Petite alerte ?
Transfermarkt l'indique comme blessé mais il avait précédemment joué.
Ettt O&L nous indique dans son article d'il y a quelques heure (OL : Jorge Maciel fait le point sur les blessés) "Jorge Maciel a tenu à rassurer calmement tous les suiveurs qui auraient remarqué cette absence. L'entraineur adjoint de l'OL a précisé que le Danois souffrait d'un coup reçu au niveau du genou. Par précaution, le staff a préféré ménager sa nouvelle recrue en vue des prochaines échéances qui attendent le club".
En sous titre sous la photo :
"Alejandro Gomes Rodriguez félicité par Moussa Niakhaté lors d’OL – PAOK (@OL)"
Diable, Niakhaté malgré le flocage de AMN.. Après l'échange de maillot sans doute ?
Salut janot,
En effet, erreur de la part d'O&L, parce qu'Alejandro mesure 1m80, comme Ainsley, bien sur la photo donc, car Moussa mesure... 1m90 🙃