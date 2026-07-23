Noham Kamara, ambitieux pour sa première saison pleine à l'OL

Depuis le stage en Allemagne, Noham Kamara s'est livré sur son état d'esprit du moment avant d'entamer la saison avec l'OL.

Il faisait partie des paris de l'hiver dernier. Arrivé en prêt du PSG le 2 février 2026 dans le cadre d'un prêt de six mois assorti d'une obligation d'achat, Noham Kamara s'est engagé cet été jusqu'en juin 2030 avec le club rhodanien. L'opération a coûté 4 M€ à l'OL, plus 2 M€ de bonus, Paris conservant un pourcentage sur une future revente. L'occasion pour le Francilien de se confier sur ses ambitions dans une interview diffusée sur la chaîne du club. Le jeune espoir formé au PSG assume pleinement son style et son profil technique. "J'aime bien prendre des risques balle au pied, c'est clair, je sais que c'est l'une de mes qualités. Si je peux l'apporter dans l'équipe, je vais le faire. Je trouve qu'en tant que défenseur central, c'est important de savoir bien relancer, ça apporte un plus."

Des qualités techniques évidentes pour un défenseur central

Une philosophie qui se matérialise sur le terrain. Lors des dernières sorties amicales, Noham Kamara a ravi les observateurs par sa justesse technique. La fameuse passe qui casse la première ligne défensive adverse, l'ouverture qui trouve un partenaire dans l'espace plus haut sur le terrain. Le joueur de 19 ans a montré qu'il possède une lecture du jeu déjà mature pour son âge.

Une audace assumée, y compris dans les moments chauds. "Par exemple si une équipe vient nous chercher haut, il faut savoir répondre et montrer de la personnalité, ce que j'ai dans mon jeu, donc je n'hésiterais pas à le faire quand on en aura besoin", prolonge le défenseur. Un discours volontaire qui devra désormais se traduire dans la durée. La concurrence s'annonce intense en charnière centrale. Ses prestations lors des prochaines échéances seront particulièrement scrutées.