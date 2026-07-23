Actualités
Clinton Mata lors d'OL - Montpellier
Clinton Mata lors d’OL – Montpellier (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : Mata rêve d'une nouvelle aventure en Ligue des champions

  • par Thomas Dioudonnat

    • Interviewé depuis le stage en Allemagne, Clinton Mata s'est confié sur son envie de retrouver la Ligue des champions avec l'OL.

    L'échéance approche à grands pas. À moins de deux semaines du tour préliminaire de la Ligue des champions, l'Olympique lyonnais peaufine sa préparation en Allemagne. 

    L'occasion pour Clinton Mata de se livrer sur ses ambitions dans une interview diffusée sur la chaîne du club. Le défenseur angolais ne cache pas son excitation à l'idée de retrouver la C1. "On va pas se mentir. C'est le rêve de chaque joueur lorsque tu débutes le football. Tu veux pouvoir jouer dans la meilleure compétition européenne."

    Un rêve que l'ancien Brugeois a déjà eu la chance de vivre. Avant de poser ses valises sur les bords du Rhône, Mata avait disputé 23 rencontres de Ligue des champions sous les couleurs du Club Bruges KV. Des sensations qu'il aimerait ressentir sous la tunique rhodanienne. "C'est une expérience vraiment incroyable, et j'aimerais pouvoir la revivre en rejouant la Ligue des champions surtout avec l'OL", confie-t-il. "On m'a dit qu'en Ligue des champions c'est quand même quelque chose de différent ici à Lyon."

    Une place de titulaire à défendre

    Celui qui complétait la charnière avec Moussa Niakhaté la saison dernière se dit surtout animé par la volonté de rendre à l'institution la confiance qui lui a été accordée. "Pouvoir redonner aussi au club, en atteignant cet objectif", glisse-t-il, conscient de l'enjeu que représente la qualification pour la phase de ligue.

    Un discours volontaire, mais qui devra rapidement se traduire sur le terrain. Après une fin de saison en dents de scie, Clinton Mata sait que sa place de titulaire n'est plus tout à fait acquise. La concurrence s'annonce féroce et Kluivert comme Kamara pourraient bien rebattre les cartes dans l'esprit de Paulo Fonseca.

    Ses prestations lors des prochains matches amicaux seront donc particulièrement scrutées, d'autant que le défenseur a laissé transparaître quelques signes de nervosité perceptibles lors de ses dernières sorties avec l'OL.

    à lire également
    Vincent Labrune, président de la LFP
    OL - Toulouse : ce que révèle le procès-verbal officiel de la LFP

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca lors d'OL - Servette FC
    OL : Wolfsburg, un dernier test pour boucler le stage allemand 09:05
    Clinton Mata lors d'OL - Montpellier
    OL : Mata rêve d'une nouvelle aventure en Ligue des champions 08:00
    Selma Bacha et Wendie Renard à la veille de la finale de la Ligue des champions
    OL Lyonnes : entraînement ouvert au public le 31 juillet 07:30
    Vincent Labrune, président de la LFP
    OL - Toulouse : ce que révèle le procès-verbal officiel de la LFP 22/07/26
    Sparta - OL : la billetterie du match aller ouvre ce jeudi à Prague 22/07/26
    Rémi Himbert lors d'OL - Servette FC
    OL : Himbert en pleine confiance avant la reprise 22/07/26
    Quand Lyon passe la bague au doigt des champions du monde 22/07/26
    Loïs Openda, attaquant de la Juventus
    Mercato : Openda séduit par le projet sportif proposé par l'OL ? 22/07/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    John Textor, président et propriétaire de l'OL
    OL : Textor attaque Kang en justice, 400 millions de dollars exigés 22/07/26
    Achraf Laaziri, latéral de l'OL
    OL - Mercato : Achraf Laaziri va signer à l'Ittihad Tanger 22/07/26
    OL - Mercato : Nabil Bentaleb serait sur les tablettes du club 22/07/26
    Ernest Nuamah face à Marquinhos lors d'OL - PSG
    OL : Ernest Nuamah retrouve enfin le groupe de Paulo Fonseca 22/07/26
    Pierre-Antoine Dorival, champion de la CAN U17 2023 avec le Sénégal, débarque à l'OL
    OL : Dorival, licencié après sa suspension ? 22/07/26
    Enzo Molebe lors de Real Betis - OL
    Mercato : Troyes prêt à rentrer dans la course pour Molebe (OL) ? 22/07/26
    Daryll Benlahlou quitte l'OL pour un prêt à Montpellier
    Mercato : Benlahlou quitte l'OL et rejoint Montpellier en prêt 21/07/26
    Felix Bacher lors d'Estoril - Sporting Portugal
    Mercato : l'OL sur la piste d'un défenseur au Portugal ? 21/07/26
    Les joueurs de Wolfsburg en match de préparation
    Où en est Wolfsburg avant d’affronter l’OL ? 21/07/26
    Corentin Tolisso lors de Celta - OL
    OL : Tolisso rappelle "l’enjeu sportif et économique" d’être en Ligue des champions 21/07/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut