OL : Mata rêve d'une nouvelle aventure en Ligue des champions

Interviewé depuis le stage en Allemagne, Clinton Mata s'est confié sur son envie de retrouver la Ligue des champions avec l'OL.

L'échéance approche à grands pas. À moins de deux semaines du tour préliminaire de la Ligue des champions, l'Olympique lyonnais peaufine sa préparation en Allemagne.

L'occasion pour Clinton Mata de se livrer sur ses ambitions dans une interview diffusée sur la chaîne du club. Le défenseur angolais ne cache pas son excitation à l'idée de retrouver la C1. "On va pas se mentir. C'est le rêve de chaque joueur lorsque tu débutes le football. Tu veux pouvoir jouer dans la meilleure compétition européenne."

Un rêve que l'ancien Brugeois a déjà eu la chance de vivre. Avant de poser ses valises sur les bords du Rhône, Mata avait disputé 23 rencontres de Ligue des champions sous les couleurs du Club Bruges KV. Des sensations qu'il aimerait ressentir sous la tunique rhodanienne. "C'est une expérience vraiment incroyable, et j'aimerais pouvoir la revivre en rejouant la Ligue des champions surtout avec l'OL", confie-t-il. "On m'a dit qu'en Ligue des champions c'est quand même quelque chose de différent ici à Lyon."

Une place de titulaire à défendre

Celui qui complétait la charnière avec Moussa Niakhaté la saison dernière se dit surtout animé par la volonté de rendre à l'institution la confiance qui lui a été accordée. "Pouvoir redonner aussi au club, en atteignant cet objectif", glisse-t-il, conscient de l'enjeu que représente la qualification pour la phase de ligue.

Un discours volontaire, mais qui devra rapidement se traduire sur le terrain. Après une fin de saison en dents de scie, Clinton Mata sait que sa place de titulaire n'est plus tout à fait acquise. La concurrence s'annonce féroce et Kluivert comme Kamara pourraient bien rebattre les cartes dans l'esprit de Paulo Fonseca.

Ses prestations lors des prochains matches amicaux seront donc particulièrement scrutées, d'autant que le défenseur a laissé transparaître quelques signes de nervosité perceptibles lors de ses dernières sorties avec l'OL.