Quand Lyon passe la bague au doigt des champions du monde

La FIFA a choisi la marque lyonnaise Unknown Brand pour concevoir les premières bagues remises aux vainqueurs de la Coupe du monde.

Un savoir-faire lyonnais sur la plus grande scène du football mondial. La FIFA a plébiscité l'entreprise de joaillerie Unknown Brand, fondée à Lyon en 2017 par l'entrepreneur Florian de Launay, pour concevoir les premières bagues de champion du monde de l'histoire du football.

Un concept directement inspiré de la tradition nord-américaine, où les champions de NBA, NFL ou MLB reçoivent depuis longtemps un anneau commémoratif pour célébrer leur sacre.

Réalisées en or 18 carats et serties de diamants, les bagues arborent d'un côté le trophée de la Coupe du monde, de l'autre les couleurs du pays vainqueur. La FIFA a fait produire trente exemplaires uniques pour récompenser les joueurs et le staff de la sélection championne.

L'Espagne, première nation à recevoir la distinction

C'est donc la Roja, sacrée dimanche face à l'Argentine, qui inaugure cette nouvelle tradition. La marque rhodanienne avait déjà réalisé des créations pour des icônes du football comme Neymar ou Karim Benzema. Elle compte d'ailleurs parmi ses actionnaires l'international français de basket Vincent Poirier.

Une collaboration prestigieuse qui offre à la maison lyonnaise une vitrine mondiale. Reste à savoir si d'autres fédérations sportives suivront l'exemple de la FIFA en adoptant cette coutume venue d'outre-Atlantique.