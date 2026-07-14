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Bradley Barcola buteur lors de France - Sénégal
Bradley Barcola buteur lors de France – Sénégal (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)

France - Espagne : Bradley Barcola (ex-OL) titulaire en demie de Coupe du monde

  • par Gwendal Chabas

    • Préféré à son coéquipier du PSG Désiré Doué, Bradley Barcola est titulaire avec la France contre l'Espagne. Ce mardi, le Villeurbannais vise une place en finale du Mondial.

    L'alternance se poursuit. Sur l'aile gauche des Bleus, Didier Deschamps titularise un coup Désiré Doué, et la fois d'après Bradley Barcola. Ce mercredi, c'est bien l'ancien Lyonnais et natif de Villeurbanne qui figure dans le 11 de départ contre l'Espagne. Un choc pour une place en finale de la Coupe du monde dont le coup d'envoi sera donné à 21 heures. L'ailier peut-il imiter les "anciens" de 2018 ?

    Gusto, Cherki et Mateta sur le banc

    Il reste encore deux matchs à gagner pour l'attaquant du PSG pour y parvenir. Les autres ex-OL, Rayan Cherki et Malo Gusto, formés au club, et Jean-Philippe Mateta seront sur le banc. À noter également le changement au milieu de terrain par rapport au quart de finale contre le Maroc (2-0). Aurélien Tchouaméni reprend sa place aux dépens de Manu Koné.

    Le 11 des Bleus : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Olise, Barcola - Mbappé (C)

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