OL - Servette FC : Timothé Cognat retrouvera son club formateur

S'il n'est pas sûr de rester au Servette FC cet été, Timothé Cognat fait bien la préparation avec les Suisses. Il retrouvera son club formateur, l'OL, mercredi à Bourgoin.

Ce sera la deuxième fois de sa carrière professionnelle que cela arrive. Timothé Cognat fait le bonheur du Servette FC depuis 2018, lorsque l'OL l'avait prêté un an en Suisse. À l'été 2019, il était resté dans cette équipe suite à un transfert définitif. Depuis, le joueur de 28 ans a disputé plus de 315 matchs avec le club de Genève. En comptera-t-il davantage ? Ce n'est pas certain, car au printemps, il avait annoncé qu'il aimerait relever un autre défi.

En 2019, il avait déjà affronté l'OL

Pour l'instant, il porte toujours ces couleurs. Face à Carouge, le 11 juillet (défaite 2-1), il était titulaire dans le premier 11 qui a disputé le début de la partie. Et mercredi (18h30), il devrait également se montrer face à l'Olympique lyonnais, où il a été formé. Ce sera la deuxième fois de sa carrière qu'il défiera les Rhodaniens. La première remonte à 2019, au cours d'une affiche amicale qui s'était déjà tenue à Bourgoin.

Une configuration et un stade qu'il connaît donc. L'occasion de se rapprocher pour quelques heures de son département de naissance, lui qui est né dans le Rhône, à Arnas. Il aura passé sept ans à l'OL, de 2011 à 2018, sans avoir sa chance avec les "grands". Mais depuis, il a pris le temps de se bâtir une jolie carrière de l'autre côté des Alpes.