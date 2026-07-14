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Timothé Cognat, ancien de l’OL (@Servette FC)

OL - Servette FC : Timothé Cognat retrouvera son club formateur

  • par Gwendal Chabas

    • S'il n'est pas sûr de rester au Servette FC cet été, Timothé Cognat fait bien la préparation avec les Suisses. Il retrouvera son club formateur, l'OL, mercredi à Bourgoin.

    Ce sera la deuxième fois de sa carrière professionnelle que cela arrive. Timothé Cognat fait le bonheur du Servette FC depuis 2018, lorsque l'OL l'avait prêté un an en Suisse. À l'été 2019, il était resté dans cette équipe suite à un transfert définitif. Depuis, le joueur de 28 ans a disputé plus de 315 matchs avec le club de Genève. En comptera-t-il davantage ? Ce n'est pas certain, car au printemps, il avait annoncé qu'il aimerait relever un autre défi.

    En 2019, il avait déjà affronté l'OL

    Pour l'instant, il porte toujours ces couleurs. Face à Carouge, le 11 juillet (défaite 2-1), il était titulaire dans le premier 11 qui a disputé le début de la partie. Et mercredi (18h30), il devrait également se montrer face à l'Olympique lyonnais, où il a été formé. Ce sera la deuxième fois de sa carrière qu'il défiera les Rhodaniens. La première remonte à 2019, au cours d'une affiche amicale qui s'était déjà tenue à Bourgoin.

    Une configuration et un stade qu'il connaît donc. L'occasion de se rapprocher pour quelques heures de son département de naissance, lui qui est né dans le Rhône, à Arnas. Il aura passé sept ans à l'OL, de 2011 à 2018, sans avoir sa chance avec les "grands". Mais depuis, il a pris le temps de se bâtir une jolie carrière de l'autre côté des Alpes.

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